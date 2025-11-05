Riegelmarkt revolutioniert

Laut einer Studie von Market agent.com sind 84 Prozent der Österreicher überzeugt, dass ihre Ernährung ihre Gesundheit stark beeinflusst. Doch selbst die besten Vorsätze scheitern oft am Alltag. Gewohnheit, Stress und ein mangelndes Angebot an nährstoffreichen Mahlzeiten für zwischendurch erschweren die Umsetzung. Dieses Problem erkannte der Lebensmittelexperte Stefan Luegmayr und feilte zwei Jahre lang an einer nachhaltigen Lösung. Das Ergebnis ist das Start-up HiNUtS, das Frischnussriegel produziert, die nicht nur lange sättigen, sondern auch ein gutes Körpergefühl hinterlassen.

Stabiles Energielevel ohne Tief

2024 von Luegmayr in Bad Leonfelden gegründet, setzt das Unternehmen auf natürliche Zutaten, eine schonende Verarbeitung und den Verzicht auf künstliche Zutaten und Aromastoffe. Die Riegel sind so konzipiert, dass sie eine kleine, ausgewogene Mahlzeit für zwischendurch bieten. Sie sollen lange sättigen, ohne den Blutzuckerspiegel in die Höhe zu treiben und dadurch schnell wieder müde zu machen.

Brotmaschine aus den 60ern

Produziert wird ausschließlich im Mühlviertel, in Handarbeit und kleinen Chargen. Modernes Bäckerequipment war für die Verarbeitung der Erdnuss-Honig-Masse nicht geeignet, sodass eine alte Brotmaschine aus den 60er Jahren die Lösung für die Herstellung brachte. Sie knetet besonders schonend und bewahrt so den natürlichen Geschmack. Damit produzieren die gelernten Bäcker Michael und Thomas Reiter mittlerweile 55.000 Riegel pro Monat in echter Handarbeit.





© HiNUtS Neben der klassischen HiNUtS-Sorte „Erdnuss“ sind die Geschmacksrichtungen „Himbeere“, „Kokos“ und „Schoko“ erhältlich.



