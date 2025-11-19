Neue Bedampfungsanlage verbessert Homogenität

Die Anlage soll eine bessere Homogenität der aufgedampften Schichten erzielen. Dadurch kann bei der Metallisierung einer Rolle die Dicke der Metallschicht auf +/- zwei Nanometer konstant gehalten werden. Das alles passiert mit automatischer Qualitätskon- trolle bei einer Produktionsgeschwindigkeit von 1000 m/min.

Die Produktionsfläche wurde im Zuge des Umbaus um 400 m² erweitert.

Durch die erhöhte Automatisierung und Energieeinsparungen verbessert sich auch die ökologische Bilanz des gesamten Unternehmens. Die neue Anlage erlaubt die Herstellung smarter Oberflächen durch gezielte Steuerung der Beschichtungsstruktur in den Märkten Labeling, Design und Security und ermöglicht damit neue, innovative Produkte und Oberflächen der Zukunft.

„Das Herz und das Hirn“

„Baumgartenberg ist nicht nur unser Produktionsstandort, sondern vor allem das Herz und das Hirn von Hueck Folien. Mit der neuen Bedampfungsanlage stärken wir unsere technologische Führungsrolle und sichern Arbeitsplätze in der Region“, betont Christoph Steger, CEO der Hueck Folien GmbH.

Hueck Folien ist weltweiter Spezialist für optisch anspruchsvolle und funktionale Oberflächenbeschichtungen in den Märkten Security, Labeling und Design. Seit 1970 steht das Familienunternehmen für Stabilität, Qualität und Innovationskraft.

Rund 300 Mitarbeiter gehören dem Unternehmen an. Hueck Folien entwickelt und fertigt seine Produktlösungen ausschließlich im Herzen Europas an und investiert laufend in neue Technologien, um bis 2035 ökologisch neutral zu produzieren.

Zu Hueck Folien