Ingena entwickelte neuartiges Getränkeautomaten-Konzept

„Diese Neuheit ist der nachhaltigste und innovativste Getränkeautomat der Gegenwart. Das Produkt enthält ausschließlich gesunde zuckerfreie Getränke und Proteinshakes, wobei die Rezepturen von namhaften Lebensmittelexperten entwickelt wurden“, ist Günther Vrecun, Geschäftsführer der Ingena GmbH, stolz. Das neue Produkt ist sowohl für Unternehmen als auch für öffentliche Institutionen und vor allem auch für Schulen geeignet.

Fitnessexperte mit an Bord

Mit Gabriel Reifinger aus Natternbach konnte ein Gesundheits- und Fitnessexperte als Gesellschafter gewonnen werden. Reifinger sieht die Schulen als wichtige Zielgruppe für die neuen gesunden Getränke und Proteinshakes. „Wir wollen, dass Kinder in den Pausen statt zuckerhältigen Getränken gesunde Erfrischungen zu sich nehmen. Dadurch kann ein wichtiger Schritt gesetzt werden, um Übergewicht zu vermeiden“, betont Reifinger, der selbst als Kind übergewichtig war.

Ein weiterer großer Vorteil des Ingena-Getränkeautomaten-Systems ist die Abfallvermeidung. Die Getränkeausgabe erfolgt entweder in zu 100 Prozent abbaubaren Trinkbechern oder bei regelmäßiger Benutzung in qualitativ hochwertigen Trinkflaschen.

Markteinführung

Die drei Gesellschafter Günter Vrecun, Gabriel Reifinger und Klaus Aumair starten jetzt mit der Markteinführung des neuen Produkts. In den nächsten Monaten sollen bereits 100 der innovativen Getränkeautomaten ausgeliefert werden. Es können drei verschiedene Modelle geliefert werden, der Getränkeautomat, der Shakeautomat oder ein Kombinationsgerät. Durch ein einfach zu bedienendes modernes Touchscreen-System kann der Kunde nicht nur die Geschmacksrichtung, sondern auch die Ausgabemenge wählen und sieht auf einen Blick alle im Getränk enthaltenen Nährstoffe.

