Innovationspreis für interaktiven Reiter-Routenplaner

Die WANDI App ist Österreichs erste Navigations-App, die speziell für Wanderreiter entwickelt wurde. Sie wurde jetzt mit dem NOTOS Publikumspreis 2025 in der Kategorie „Innovative Gästeservices“ ausgezeichnet.

Entwickelt wurde die App von der SIWA Online GmbH aus Hagenberg im Auftrag des Reitverbands Pferdereich Mühlviertler Alm. Das digitale Tool will echte Naturerlebnisse auf der Mühlviertler Alm vermitteln.

Sicheres Navigationserlebnis

Das Gebiet Mühlviertler Alm zählt zu den beliebtesten Reitregionen Österreichs mit rund 700 Kilometern genehmigter Reitwege, die durch Wälder, Hügel und Dörfer führen. Die App bietet Reitern ein komfortables, sicheres und nachhaltiges Navigationserlebnis. „Besonders wichtig: Die App funktioniert nur auf freigegebenen Reitwegen“, so Daniel Diesenreither, Frontend Web Developer bei SIWA.

