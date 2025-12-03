Innovative Lösungen in der Logistik und echte Tradition

Mit dem Einstieg von Marius Aigner im Jahr 2012 und der Übernahme durch ihn im Jahr 2018 schlug das Unternehmen das nächste Kapitel auf: die Verbindung von Tradition mit moderner Technologie und dynamischer Weiterentwicklung. „Was uns antreibt, ist mehr als nur Transport – es ist ein Versprechen an unsere Partner. Mit 100 Prozent Power, Leidenschaft und Expertise entwickeln wir individuelle Transportlösungen, die kosten- effizient, nachhaltig und exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Unser Anspruch ist, nicht nur von A nach B zu fahren, sondern echte Begeisterung zu schaffen und unsere Kunden zu Fans zu machen. Als Regionenrocker stehen wir für regionale Wertschöpfung, langfristige Partnerschaften und verantwortungsvolles Wachstum.

Maßstäbe setzen

Unsere Mission: unser Familienunternehmen in die Zukunft katapultieren, innovative Lösungen in der Logistik schaffen und mit Nachhaltigkeit, Begeisterung und neuen Technologien, wie KI, Maßstäbe für eine ganze Branche setzen“, so Marius Aigner.

> www.aigner-logistics.at