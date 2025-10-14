Innung der Mode und Bekleidungstechnik mit neuen Impulsen in die Zukunft

Die Landesinnung der Mode und Bekleidungstechnik lud kürzlich zum „Unternehmer:innentag“ ins Haus der Wirtschaft. Neben der Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit Branchenkollegen und der Ehrung verdienter Unternehmer bildeten zwei inspirierende Workshops und eine Talkrunde das Highlight.

Neue Anregungen und Perspektiven für den Unternehmensalltag



Ein Atemzug kann alles verändern. Atemtrainer Daniel Fetz ­— mehrfacher Wakeboard-Welt- und Europameister — vermittelte den Besuchern eindrucksvoll, wie viel Kraft in unserem Atem steckt. Mit einfachen, aber wirkungsvollen Techniken erlebten die Teilnehmenden, wie bewusste Atmung Fokus schafft, Stress reduziert und neue Energie freisetzt. Zweiter Vortragender war Günther Dworschak. Der Stickerei-Betreiber zeigte eindrucksvoll, wie traditionelle Handwerkskunst und moderne Technologie zusammenfinden. Anhand inspirierender Beispiele machte er deutlich, wie gestickte Veredelung nicht nur Textilien verschönert, sondern auch die Wertschöpfung steigert. Ob personalisierte Produkte oder kreative Designs — Stickerei schafft ein besonderes Kundenerlebnis, stärkt die Markenbindung und eröffnet neue Wege im Marketing.



Bei der Talkrunde mit Alexandra Mittermayr, Chefredakteurin TIPS, Ulli Wright, Chefredakteurin Die Oberösterreicherin und Landesinnungsmeisterin Maria Burger stand die Frage „Wie gelingt es, mit den richtigen Themen und Geschichten Aufmerksamkeit zu schaffen?“ im Mittelpunkt. Die Expertinnen zeigten, worauf es bei erfolgreicher Medienarbeit ankommt — von authentischer Kommunikation über klare Botschaften bis hin zu gut aufbereiteten Geschichten.





© Röbl V. l.: Landesinnungsmeisterin Maria Burger, Alexandra Mittermayr (TIPS), Ulli Wright (Die Oberösterreicherin) und Innungsgeschäftsführerin Sabine Tobisch.

Bühne für langjährige Unternehmer



Zum Abschluss des „Unternehmer:innentages“ holte Landesinnungsmeisterin Maria Burger verdienstvolle Unternehmer der Branche vor den Vorhang und überreichte als Dank für das jahrelange unternehmerische Engagement eine Auszeichnung der WKOÖ. Mit der EuroSkills-Teilnehmerin Miriam Haider ist auch die Zukunft der Branche gesichert ­— ihr konnte Burger zum Gewinn der Silbermedaille in der Kategorie „Modetechnologie“ bei den EuroSkills in Dänemark gratulieren.



Nachstehend die ausgezeichneten Betriebe:



25 Jahre

Karina Leitner, Kunststopferin, Linz

Schauer GmbH & Co KG, Herrenkleidermacher, Bad Ischl



30 Jahre

Andrea Chalupar, Damenkleidermacherin, Freistadt

Adam Kensy, Bedrucken von Webwaren, Strick- und Wirkwaren, Tapeten, Glaswaren, Metallwaren (ausgenommen Folien), Gummiwaren und Kunststoffwaren (ausgenommen Folien), Linz

Thomas Friedrich Nussbaumer, Damenkleidermacher, Pinsdorf

Thomas Steininger, Erzeugung von Sterbedecken und Leichenhüllen, Langenstein

Staufer Textilpflege GmbH, Vermietung von Textilien, Linz



35 Jahre

Gottfried Michael Birklbauer, Damenkleidermacher, Linz

Juliane Stabl, Damenkleidermacherin, Wels

Mondsee-Fahnen GmbH, Handsticker, Mondsee



40 Jahre

Chico-Hängematten Gesellschaft m.b.H., Weber, eing. auf die Erzeugung von Hängematten, Oepping



