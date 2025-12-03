Intersport Rent bleibt Wachstumstreiber

„Ein bemerkenswertes Umsatzplus von 17 Prozent im Segment Snow Alpin in den Monaten Oktober und November beweisen, dass die Lust auf Wintersport ungebrochen ist”, sagt Geschäftsführer Franz Koll. Der aktuelle Intersport Skireport 2025, durchgeführt von Imas, zeigt ebenfalls: Skifahren ist ein Stück österreichischer Identität. Drei Viertel der Bevölkerung sehen Skifahren als Teil der nationalen Kultur. Rund 71 Prozent der Österreicher haben Skifahren oder Snowboarden gelernt und planen im Schnitt vier Skitage in der kommenden Saison.

Günstiger Zugang zum Sport

Nach einem Plus von 11 Prozent im vergangenen Winter rechnet Intersport im Verleih Intersport Rent auch heuer mit einem erneut zweistelligen Plus. Besonders die Online-Reservierungen entwickeln sich stark und liegen aktuell in dieser frühen Phase um 47 Prozent über dem Vorjahr. Aber auch der Verkauf entwickelt sich weiterhin gut. Ein zentrales Erfolgsmodell für den Einstieg in den Wintersport ist die Pistenflitzer-Saisonskimiete für Kinder von Intersport. Sie soll den Zugang zum Skisport für Familien so einfach und leistbar wie möglich machen. Im Vorjahr wurden über 8000 Paar Ski und Schuhe vermietet.

„Die Pistenflitzer-Miete ist ein niederschwelliger Zugang zum Skifahren für Kinder, die den Sport neu entdecken oder wieder einsteigen“, erklärt Marketingleiter Johannes Kastenhuber. Ab der Saison 2026/27 soll es dann auch für Erwachsene möglich sein die Pistenflitzer-Miete zu erwerben.

