"IT is easy" eröffnet Standort in Linz
Klassische EDV-Dienstleistungen und Cyber Security Awareness Trainings werden angeboten
Lesedauer: 1 Minute
Die IT is easy GmbH mit Sitz in Traismauer/Niederösterreich startet mit einem neuen Standort in Linz. Dort werden klassische EDV-Dienstleistungen und Cyber Security Awareness Trainings für ganz Oberösterreich angeboten. Eine Online-Schulung für bis zu 3 Mitarbeiter kann man direkt kostenlos buchen.
„Aktuell werden in Österreich über 90 Prozent aller Unternehmen angegriffen! Cyber-Kriminelle nutzen dabei unser digitales Leben zu ihrem Vorteil und die Methoden werden durch Einsatz von KI immer ausgeklügelter“, führt Sebastian Bader, Standortleiter und Security Experte der IT is easy GmbH, aus.
Neue Cybercrime-Trends zielen auf private Konten
Klein- und Mittelunternehmen sind mit den technischen Herausforderungen oft überfordert und nicht ausreichend auf neue Bedrohungen vorbereitet. Dabei ist es gerade in der Zeit zunehmender Angriffe unumgänglich, dieser Thematik mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Insbesondere bei Tätigkeiten, bei denen viele personenbezogene und sensible Daten ausgetauscht werden, ist Vorsicht geboten. Die Cybercrime-Trends zeigen einen klaren Wandel: „Nicht mehr nur die unternehmenseigenen Netzwerke sind Ziel von Angriffen, sondern verstärkt auch private Konten und Identitäten von Familienmitgliedern“, ergänzt Sebastian Fessl, Geschäftsführer IT is easy GmbH.
Unter den besten Dienstleistern im DACH-Raum
Kürzlich wurde das Unternehmen mit dem renommierten HIPE AWARD 2025 ausgezeichnet und zählt damit zu den besten Dienstleistern im DACH-Raum. Der Preis würdigt herausragende Leistungen in den Bereichen Qualität, Service, Leistung und Effektivität und wird jährlich unter mehr als 34.000 Bewerbungen aus sechs Ländern vergeben.Zum Unternehmen