"IT is easy" eröffnet Standort in Linz

Die IT is easy GmbH mit Sitz in Traismauer/Niederösterreich startet mit einem neuen Standort in Linz. Dort werden klassische EDV-Dienstleistungen und Cyber Security Awareness Trainings für ganz Oberösterreich angeboten. Eine Online-Schulung für bis zu 3 Mitarbeiter kann man direkt kostenlos buchen.

„Aktuell werden in Österreich über 90 Prozent aller Unternehmen angegriffen! Cyber-Kriminelle nutzen dabei unser digitales Le­ben zu ihrem Vorteil und die Methoden werden durch Einsatz von KI im­mer ausgeklügelter“, führt Sebastian Bader, Standortleiter und Security Experte der IT is easy GmbH, aus.

Neue Cybercrime-Trends zielen auf private Konten

Klein- und Mittelun­ternehmen sind mit den tech­nischen Herausforderungen oft überfordert und nicht ausrei­chend auf neue Bedrohungen vorbereitet. Dabei ist es gerade in der Zeit zunehmender An­griffe unumgänglich, dieser Thematik mehr Aufmerksam­keit zu widmen. Insbesondere bei Tätigkeiten, bei denen viele personenbezo­gene und sensible Daten aus­getauscht werden, ist Vorsicht geboten. Die Cybercrime-Trends zeigen einen klaren Wandel: „Nicht mehr nur die unternehmenseigenen Netzwerke sind Ziel von Angriffen, sondern verstärkt auch private Konten und Identitäten von Familienmitgliedern“, ergänzt Sebastian Fessl, Geschäftsführer IT is easy GmbH.

© M.C. Eder IT is easy-Team (v. l.): Stefan Petrovic, Sebastian Fessl und Matthias Keiblinger.

Unter den besten Dienstleistern im DACH-Raum

Kürzlich wurde das Unternehmen mit dem renommierten HIPE AWARD 2025 ausgezeichnet und zählt damit zu den besten Dienstleistern im DACH-Raum. Der Preis würdigt herausra­gende Leistungen in den Berei­chen Qualität, Service, Leistung und Effektivität und wird jähr­lich unter mehr als 34.000 Be­werbungen aus sechs Ländern vergeben.



