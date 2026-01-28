Know-WOW und Fokus auf den perfekten Service

Der Jahresauftakt der persönlichen Dienstleister brachte am 26. Jänner die Mitglieder der Fachgruppe "Persönliche Dienstleister" im Haus der Wirtschaft der WKOÖ zusammen. Im Mittelpunkt standen der persönliche Austausch und das Netzwerken, ergänzt durch ein abwechslungsreiches und fesselndes Rahmenprogramm. Höhepunkt der Veranstaltung war die Keynote von Silvia Agha-Schantl unter dem Motto "Entschlüssle deine Know-WOW-DNA". Sie zeigte, wie sich Know-how in echtes Know-WOW verwandeln lässt, für begeisterte Kunden, nachhaltigen Erfolg und einen gestärkten Selbstwert.

© Cityfoto Moderator Martin von Barabü (v.l.), Obmann-Stv. Veronika Mitterdorfer und Obmann Michael Stingeder.

Moderator Martin von Barabü und Obmann Michael Stingeder blickten gemeinsam in Form eines Word Raps auf die Highlights und Aktivitäten des vergangenen Fachgruppenjahres zurück. Diese reichten von Werbeaktivitäten bis hin zu einem breitgefächerten Online-Weiterbildungsangebot. Zudem gaben die beiden einen Ausblick auf das Jahr 2026, darunter die Umbenennung der Berufsgruppe Tierbetreuer in Tierdienstleister, das Veranstaltungsangebot sowie den verstärkten Fokus auf die Berufsgruppe der Beauftragten, Berater, Bereitsteller und Informanten.

© Cityfoto Moderator Martin von Barabü (v.l.), Manuela Tomsits, Corinna Landauer-Festbauer, Beatrix Pöll, Claudia Stöger und Obmann Michael Stingeder.

Außerdem wurden Fachgruppenobmann-Stellvertreterin Veronika Mitterdorfer sowie die Berufsgruppensprecherinnen auf die Bühne gebeten. Mitterdorfer berichtete dabei über ihr Herzensprojekt, den von der Akademie der Persönlichen Dienstleister:innen angebotenen Online-Lehrgang "Marketing-Masterclass".





© Cityfoto Keynote-Speakerin Silvia Agha-Schantl.

Genügend Platz blieb zu guter Letzt für den persönlichen Austausch: Das Knüpfen von Kontakten innerhalb der Branche ist besonders wertvoll, da daraus zukünftige Kooperationen sowie ein langfristiger Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen und Herausforderungen entstehen können.