Janos Gyuran gehört zu Österreichs besten Nachwuchspflasterern

Gemeinsam mit Pflasterer-Lehrlingen aus ganz Österreich stellte Janos Gyuran aus Schlüßlberg kürzlich beim Bundeslehrlingswettbewerb der Pflasterer in der Gartenbauschule Langenlois sein Können unter den Augen einer hochkarätigen Fachjury unter Beweis. Gyuran, der sein Handwerk beim Lehrbetrieb Felbermayr Bau GmbH & Co KG aus Haag am Hausruck erlernt, überzeugte auf ganzer Linie und sicherte sich mit dem dritten Rang eine Top-Platzierung.

Robert Sam, bundesweiter Berufsgruppensprecher der Pflasterer, und Arbeitsgruppenleiter Richard Michels zeigten sich stolz über die Ergebnisse der Nachwuchskräfte. So umfasste die Aufgabenstellung der Teilnehmer eine Fläche von drei mal vier Metern mit Kleinsteinen einzufassen, eine Trockenmauer, eine traditionelle Pflasterung im Segmentbogen aus Granitkleinstein, Natursteinplatten in Bahnen und Betonsteine in zwei Varianten zu verlegen. Mario Johannes Tomasek, oö. Berufsgruppensprecher der Pflasterer, gratuliert Janos Gyuran zu seinem Erfolg: „Die beeindruckenden Leistungen der Teilnehmer spiegeln die hohe fachliche Qualität der Ausbildungsbetriebe wider. Das Engagement und der Wille von Lehrlingen wie Janos Gyuran zeigen, dass wir uns um den heimischen Pflasterernachwuchs keine Sorgen machen müssen.“

Weitere Jungprofis willkommen

Motivierten Burschen und Mädchen, die handwerkliche Arbeit und Kreativität mögen, bietet die Pflasterer-Lehre ein breites Betätigungsfeld. „Pflasterer haben intelligente Hände und schaffen mit robusten Materialien wunderbare Flächen“, lädt Tomasek alle interessierten Jugendlichen ein.

Mehr Informationen zur Pflasterer-Lehre gibt es unter www.jungprofis.at oder www.profis-am-werk.at





© pflasterer-lehrling V. l.: Arbeitsgruppenleiter Richard Michels, Janos Gyuran (3. Platz), Robert Sam, bundesweiter Berufsgruppensprecher