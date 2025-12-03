JOB/UP-Zertifikate an 16 Absolventen überreicht

Dazu gehört auch das von der WKO Freistadt vor 11 Jahren initiierte Qualifizierungsprojekt JOB/UP Lehrlingsakademie Mühlviertel. „Die JOB/UP Lehrlingsakademie ist die perfekte Startrampe für den beruflichen Aufstieg. Die Lehrlinge im Bezirk Freistadt können sich über alle Branchen hinweg vernetzen und austauschen. So entsteht ein Netzwerk von Fachkräften in der Region, das über die Lehrzeit hinaus hält“, sieht Thomas Denk, Leiter der WKO Freistadt, einen entscheidenden Mehrwert. Die Lehrlinge fühlen sich als Teil einer regionalen Lehrlings- und Fachkräftegemeinschaft, auch wenn sie in ihrem Lehrbetrieb vielleicht nur der einzige Lehrling sind. Die Jugendlichen erwerben bei dieser überbetrieblichen Ausbildung im Karlingerhaus Königswiesen in drei Modulen – Modul 1: Persönlichkeit, Modul 2: Teamentwicklung und Konflikte, Modul 3: Kommunikation und wirtschaftliches Denken – unverzichtbare Kompetenzen für spätere verantwortungsvolle Aufgaben.

Diese Kompetenzen wurden im Rahmen des Berufserlebnistags Freistadt 16 Lehrlingen mit der Überreichung des JOB/UP-Zertifikats durch WKO-Obmann Christian Naderer, WKO-Leiter Thomas Denk und Trainer Patrick Peböck bestätigt.

Das Zertifikat erhielten:

E & S Motors GmbH, Freistadt: Jonas Hennerbichler, Lukas Reingruber

Count IT GmbH, Hagenberg im Mühlkreis: Clemens Affenzeller, Nadine Holzweber

Freistädter Braugasthof GmbH: Alina Pappel

Payer Steuerberatung GmbH, Freistadt: Lena Möslinger

Reichhart & Partner GmbH, Freistadt: Anna Panholzer

Schinko GmbH, Neumarkt im Mühlkreis: Niklas Buchinger, Simon Burgstaller, Philipp König, Simon Lehner, Tassilo Lengauer, Silvia Reisinger, Julian Sadleder

Vitalia OG, Königswiesen: Johanna Maria Heindl

Zehetmayr Raumakustik GmbH, Kefermarkt: Lorenz Gratzl



