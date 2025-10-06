95.000 Besucher bei der Messe Jugend & Beruf 2025

An vier Messetagen mit 95.000 Besuchern vor Ort und online hat die 36. Messe „Jugend & Beruf" von 1. bis 4. Oktober gezeigt, warum sie Österreichs größte Berufsinformationsmesse ist.



Noch nie war der Start ins Berufsleben so voller Möglichkeiten wie heute. Noch nie gab es aber auch ein so breites Angebot an Berufsinformation. Tausende Jugendliche nutzten diese Gelegenheit bei den mehr als 300 Ausstellern am Welser Messegelände. „Die Rückmeldungen der Aussteller bestätigen das große Interesse der Jugendlichen. Viele kommen dank der Vorbereitungs-Workshops, die wir als Wirtschaftskammer anbieten, bestens informiert auf die Messe und stellen gezielte Fragen“, zieht WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer eine positive Bilanz.



Für die Austrian Power Grid war Betina Sheji vor Ort: „Die Messe war dieses Jahr sehr gut besucht, es waren bis zur letzten Minute Besucher da. Besonders hervorzuheben ist auch das große Interesse der Schülerinnen und Schüler an den Lehrberufen."

Ein ähnliches Resümée zieht Andreas Bichler von Starlim Sterner: „Es fällt auf, dass die Besucherinnen und Besucher heuer wirklich interessiert sind. Wir hatten sehr gute Messetage mit überdurchschnittlich hoher Nachfrage. Aus Ausstellersicht muss auch betont werden, wie reibungslos die Organisation und der Ablauf funktionieren."

Beratung stark gefragt

Von den jugendlichen Messebesuchern wiederum wurde insbesondere die professionelle, kostenlose Beratung geschätzt. Allein die WKOÖ hat an den vier Messetagen mehr als 4.000 Einzelberatungen durchgeführt. Vielen war bis dato auch unbekannt, dass Berufsberatung so umfangreich und doch so zielgenau sein kann.



Ob mit der Schulklasse oder mit den Eltern: Einblicke in die Berufswelt und in vielfältige Bildungs- und Berufswege sind eine wichtige Grundlage für die Berufsentscheidung. „Für die Jugendlichen ist es wertvoll, die eigenen Talente und Stärken in der Praxis entdecken können“, bringt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner die Bedeutung der Messe auf den Punkt.



Jugend & Beruf 2026 findet von 30. September bis 3. Oktober statt

Die 37. Ausgabe der Messe „Jugend & Beruf“, die von der Wirtschaftskammer Oberösterreich in Kooperation mit dem Land Oberösterreich als Fördergeber veranstaltet wird, ist bereits in Planung und findet 2026 vom 30. September bis 3. Oktober wieder in Wels statt.





