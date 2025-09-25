Jugend & Beruf: Treffsicher entscheiden

Lehrberuf, Schule, Universität oder Fachhochschule? Noch nie war der Start ins Berufsleben so voller Möglichkeiten wie heute und noch nie gab es ein so breites Angebot an Berufsinformation. Für Jugendliche ist die Jugend & Beruf als größte Berufsinformationsmesse ihrer Art in Österreich die optimale Plattform, sich mit ihren Berufsmöglichkeiten auseinanderzusetzen.

„In der achten Schulstufe müssen sich viele junge Menschen entscheiden, wie es nach der Pflichtschule weitergehen soll. Bei der Messe Jugend und Beruf gibt es die einzigartige Möglichkeit, Angebote an einem Ort in voller Breite und Tiefe zu erleben“, beschreibt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer das Alleinstellungsmerkmal der Messe.

Berufswelten entdecken

Neben dem umfassenden Überblick an Ausbildungsmöglichkeiten geben die Aussteller auch unmittelbare Einblicke in die verschiedensten Berufswelten. So bieten einzelne Branchen und Betriebe den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre eigenen Fähigkeiten in konkreten Berufsbildern in „lebenden Werkstätten" direkt an Ort und Stelle auszutesten. „Ein möglichst passgenaues ,Matching' zwischen den Interessen der Jugendlichen und den offenen Lehrstellen hat nach wie vor größte Priorität", sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner bei der Präsentation des heurigen Messeprogramms. Bereits im Vorfeld können Besucher alle Aussteller digital entdecken und ihre persönlichen Favoriten auswählen. Auf der Präsenzmesse selbst geht es dann gezielt zu den ausgewählten Ständen.













WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer:

Beste Chancen für unsere Jugend



Der Start ins Berufsleben ist für junge Menschen noch nie so voller Möglichkeiten gewesen. Die Vielfalt an Ausbildungsangeboten ist enorm groß und in den vergangenen Jahren noch einmal kräftig angestiegen.

Aktuell gibt es in Oberösterreich 2539 gemeldete offene Lehrstellen. Dem stehen 1265 Lehrstellensuchende gegenüber. Chancen bestehen derzeit jedenfalls in allen Bereichen und Branchen. Aber wer die Wahl hat, hat auch die Qual und kaum eine Entscheidung beeinflusst das eigene Leben so sehr wie die Berufs- und Ausbildungswahl.

Die Berufswahl ist aus Sicht der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung, denn die Zahl der 15-Jährigen ist stark zurückgegangen. Nicht nur für die individuelle Lebensplanung ist eine den eigenen Interessen entsprechende Ausbildung wichtig. Auch für die Unternehmen sind Fehlentscheidungen nachteilig, denn es bedeutet sowohl für Auszubildende als auch für die Betriebe einen Verlust von Zeit und Geld.

Umso wichtiger ist eine umfassende Information. Unsere Messe Jugend & Beruf ist daher die ideale Anlaufstelle für alle Jugendlichen, die gerade die Frage bewegt: „Wie soll es weitergehen?" Dort sind alle Anbieter versammelt und offen für Gespräche, Fragen und ein erstes Kontaktknüpfen. Es kann jeder den Weg zu seinem Traumberuf finden, egal, ob dieser über die Lehre, eine schulische bzw. universitäre Ausbildung oder über eine Kombination dieser Möglichkeiten führt.





