Jungunternehmer:innenpreis 2025 verliehen

„Junge Selbstständige sind für die oberösterreichische Wirtschaft und Gesellschaft von enormer Bedeutung. Mit Mut, Kreativität und ausgeprägtem Unternehmergeist treiben sie den Fortschritt im Land aktiv voran und tragen maßgeblich zur Schaffung neuer Arbeitsplätze in Oberösterreich bei“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer angesichts der lebendigen und dynamischen Unternehmensszene im Land. Alleine innerhalb des ersten Halbjahres 2025 haben sich 3.727 Menschen für die Selbständigkeit entschieden und sich damit ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Die Junge Wirtschaft OÖ (JWOÖ) ist die Heimat für rund 30.000 junge Selbständige und ehrt mit dem „Jungunternehmer:innenpreis“ jährlich erfolgreiche Betriebe für ihre hervorragenden Leistungen.



Michael Wimmer, Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft in Oberösterreich, betont: „Mit dem ‚Jungunternehmer:innnenpreis‘ zeichnen wir bewusst aufstrebende und junge Unternehmen aus, weil sie für neuen Wind in der oberösterreichischen Wirtschaft sorgen. Der Spirit dieser Leistungsträgerinnen und -träger soll gezeigt werden und andere junge Selbständige motivieren und anstecken.“



150 Einreichungen für den „Jungunternehmer:innenpreis"

In diesem Jahr gingen insgesamt 150 Bewerbungen aus einem vielfältigen Branchenspektrum ein. „Die Unternehmen zeigten die ganze Bandbreite der jungen Wirtschaft – von digitalen Start-ups und Gastronomiebetrieben bis hin zu Handwerks- und Nachfolgeunternehmen“, so Wimmer. Pro Kategorie – Raketenstarter, Regionenrocker und Visionenreiter – wurden jeweils drei Preisträger geehrt. Insgesamt freuen sich somit neun junge Unternehmen über die begehrte Auszeichnung und ein Preisgeld.



Raketenstarter: In dieser Kategorie wurden Unternehmen vor den Vorhang geholt, die mit ihrem Vorhaben überraschen, inspirieren und den Weg in die Zukunft weisen.





1. Platz

SSR GmbH

Sascha Dini, Linz-Land

2. Platz

Bergardi GmbH

Thomas Riegler, Markus Fanz-Riegler, Walter

Schindlegger, Linz-Stadt

3. Platz

sendance GmbH

Robert Koeppe, Daniela Wirthl, Thomas Stockinger, Linz-Stadt



© Cityfoto v.l.: Thomas Riegler (Bergardi GmbH, 2. Platz), Sascha Dini (SSR GmbH, 1. Platz), Thomas Stockinger (sendance GmbH, 3. Platz)



Regionenrocker: Dieser Preis wurde an junge Selbständige vergeben, die in die Zukunft ihrer Heimat investieren, indem sie regional produzieren, Arbeitsplätze schaffen und den Firmenstandort entscheidend mitgestalten.





1. Platz

Aigner Speditions GmbH (Aigner-Gruppe)

Marius Aigner, Grieskirchen

2. Platz

Spiel Sport Motorik Penz GmbH

Lukas Penz, Freistadt

3. Platz

Ama Charity Putz

Charity Putz, Grieskirchen



© Cityfoto v.l.: Lukas Penz (Spiel Sport Motorik Penz GmbH, 2. Platz), Marius Aigner (Aigner Speditions GmbH, 1. Platz), Charity und Jochen Putz (Ama Charity Putz, 3. Platz)



Visionenreiter: Diese Kategorie zeichnet Unternehmen aus, die auf digitale Lösungen und neue Technologien setzen und damit die Weichen für die Zukunft stellen.





1. Platz

Moldsonics GmbH

Thomas Mitterlehner, Bernhard Praher, Klaus Straka, Linz-Stadt

2. Platz

winkk GmbH

Jakob Stadlhuber, Hannes Wolfmayr, Kevin Händel, Freistadt

3. Platz

DI Kubai GmbH

Elisabeth Trunkenpolz, Schärding



© Cityfoto v.l.: Hannes Wolfmayr, Kevin Händel, Jakob Stadlhuber (winkk GmbH, 2. Platz), Thomas Mitterlehner (Moldsonics GmbH, 1. Platz), Elisabeth Trunkenpolz (DI Kubai GmbH, 3. Platz)

Hochkarätige Jury

Der „Jungunternehmer:innenpreis 2025“ wurde auf Initiative der Jungen Wirtschaft als Auszeichnung für herausragende junge Selbständige in Oberösterreich ins Leben gerufen und wurde heuer am 2. Oktober bereits zum 34. Mal verliehen. Die Fachjury bestand aus dem Vorsitzenden Markus Roth (Creative Bits OG), Petra Baumgarthuber (Unternehmensberaterin), Elisabeth Berger (JKU Institutsvorständin für Entrepreneurship), Markus Raml (Raml und Partner Steuerberatung GmbH), Bernhard Aichinger (E-CONOMIX Group), Eva-Maria Pürmayer (Genießerhotel Bergergut), Philipp Wintersberger (Universitätsprofessor IT:U) und Gerold Weisz (Professor FH OÖ und Start-up Mentor). Die Experten in der Jury bewerteten die Einreichungen nach den Kriterien Idee, Umsetzungsqualität und Gesamteindruck und kürten daraus die jeweiligen Sieger-Unternehmen.



jungunternehmerpreis.at



