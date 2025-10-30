Tourismusnachwuchs begeistert bei den JuniorSkills OÖ

38 Tourismus-Lehrlinge kämpften bei den diesjährigen JuniorSkills im WIFI Linz um den Landestitel in den Kategorien Service, Rezeption und Küche. 22 davon qualifizierten sich für den gestern, 29. Oktober, stattgefundenen finalen Wettbewerb. „Die Leistungen, die unsere Nachwuchs-Fachkräfte gezeigt haben, sind wirklich beeindruckend. Sie zeugen nicht nur von der hohen Motivation und dem Können der Lehrlinge, sondern auch von der hervorragenden Ausbildung, die wir in Oberösterreich bieten. Darauf können wir zu Recht stolz sein“, so Gerold Royda, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der WKOÖ sowie oö. Wirtesprecher und Bundesausbildungsexperte, der allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich gratuliert.



Kategorie Küche

In der Küche konnte David Frühwirt aus Nöchling vom Lehrbetrieb „Hotel Guglwald“ die Jury von sich begeistern und sich auf Platz 1 kochen. Er gewann vor Vincent Lennert aus Asten vom Arcotel Nike in Linz und Jakob Huber aus Hofkirchen im Mühlkreis (in Ausbildung beim Impulshotel Freigold in Freistadt).



Kategorie Service

Bei den Restaurantfachkräften setzte sich im Service Leonie Schneider aus Unterweitersdorf (Lehrbetrieb: Impulshotel Freigold, Freistadt) vor der in Enns wohnenden Klara Ramerstorfer durch, die im Stiftskeller St. Florian in Ausbildung steht. Platz 3 konnte sich Benjamin Kindslehner aus Rohr sichern, der seine Lehre bei der Caseli GmbH in Linz absolviert.

© Cityfoto v.l. WKOÖ-Vizepräsidentin Lisa Sigl, Hotellerie-Obmann Michael Nell, Leonie Kuntner (1. Platz, Kategorie Rezeption), Tourismus-Spartenobmann und oö. Wirtesprecher Gerold Royda, David Frühwirt (1. Platz, Kategorie Küche), Tourismus-Fachgruppengeschäftsführer Stefan Praher, Leonie Schneider (1. Platz, Kategorie Service), Gesundheitsbetriebe-Obmann Patrick Hochhauser, Berufschuldirektor (Altmünster) Armin Lenz

Kategorie Rezeption

Im Lehrberuf Rezeption (Hotel- und Gewerbeassistent) setzte sich Leonie Kuntner aus Pettenbach (Lehrbetrieb: Eurothermenresort Bad Schallerbach) als Siegerin durch. Die weiteren Podestplätze gingen an Michelle Gattringer aus Langschlag (in Ausbildung im Boutiquehotel Königswieserhof, Königswiesen) und Lorenzo Wahl aus Reichenau im Mühlkreis, der im Hotel Falkensteiner in Bad Leonfelden seine Lehrausbildung absolviert.



Gemeinsam mit Spartenobmann und Wirtesprecher Gerold Royda gratulierten dem erfolgreichen Tourismusnachwuchs auch der Direktor der Berufsschule Altmünster Armin Lenz sowie Hotellerie-Obmann Michael Nell, der für die Top-Vier der drei Kategorien eine besondere Überraschung mitbrachte: Die Tickets für die Teilnahme am CulinaryArtFestival (10. März, Restaurant „Das Anton“), bei dem der preisgekrönte Tourismusnachwuchs der Öffentlichkeit das eigene Können bei einem 6-gängigen Menü beweisen kann. Als nächster Schritt auf der Wettbewerbsleiter wartet auf die heurigen Landessieger die Teilnahme bei den JuniorSkills Austria im April.

