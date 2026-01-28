Mit Ultraschallsensorik Produktion revolutionieren

Thomas Mitterlehner, Bernhard Praher und Klaus Straka arbeiten seit 2017 arbeitet die Moldsonics GmbH unermüdlich an dieser Vision. Ihre Idee ist es, Maschinen mit berührungsloser Sensorik auszustatten. Mit dieser Technologie können die Produktionsanlagen künftig selbst erkennen, was im Inneren passiert und haben so die Möglichkeit, in Echtzeit auf die jeweiligen Prozesse zu reagieren

So entstehen Abläufe, die sich automatisch an Materialschwankungen anpassen, Ausschuss minimieren, Energie sparen und unabhängig vom Fachkräftemangel funktionieren. Die Sensorik wurde aus universitärer Forschung heraus entwickelt mit dem Anspruch, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht in der Schublade verschwinden, sondern echten Mehrwert in der industriellen Praxis schaffen.

„Heute ist unsere Technologie bereits in der Kunststoff- und Metallverarbeitung im Einsatz und zeigt, wie aus Forschung greifbare Innovation entsteht. Direkt aus Linz, für eine effizientere, stabilere und nachhaltigere Industrie“, so das Gründerteam der Moldsonics GmbH.

> www.moldsonics.com