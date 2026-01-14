JUP_Platz3_Regionenrocker_CharityPutz

Zeitlose Einzelstücke für Menschen, die das Besondere suchen – stilvoll, nachhaltig und zeitlos. Das ist das Credo von Charity Putz und „chary chic“. Sie bringt auf den Punkt, was ihr Unternehmertun ausmacht: „Regionenrocker sind wir, weil wir zeigen, dass echtes Handwerk und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen keine Ausnahmen sein müssen. Die Materialien, die bei ,chary chic‘ verwendet werden, stammen großteils aus der näheren Umgebung, unsere Partnerbetriebe sind lokal und unsere Ideen verwurzelt im Hausruckviertel. Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden sich bewusst gegen Massenware und für Qualität mit Geschichte.“ Sie würden keinen Trend suchen, sondern Möbel, die Haltung zeigen. „Dass wir damit unter die Top3 beim Jungunternehmerpreis 2025 gewählt wurden, bestätigt und bestärkt uns.“ Nachhaltigkeit, Regionalität und Individualität seien mehr als ein Zeitgeist. „Sie sind die Zukunft und wir freuen uns, sie gemeinsam mit unserer Community zu gestalten“, erzählt die Gründerin Charity Putz.