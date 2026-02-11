kalkül, die smarte Rechnungs-Lösung

Die Gründer Lukas Weilguny und Michael Leister kennen die Herausforderungen aus dem eigenen Arbeitsalltag als Softwareentwickler. Nach der Analyse von über 20 bestehenden Programmen stand für sie fest, es fehlt eine Lösung, die ohne tiefgehende Buchhaltungskenntnisse funktioniert.

„Viele Selbständige greifen deshalb weiterhin zu Word oder Excel, um ihre Rechnungen zu erstellen, eine vermeintlich einfache Lösung, die jedoch fehleranfällig ist und rechtlich problematisch werden kann“, sagen die beiden Gründer. kalkül schließt diese Lücke, die Software ist vollständig auf österreichische Steuervorgaben abgestimmt und reduziert den administrativen Aufwand auf ein Minimum.

„Über 5000 Nutzer vertrauen bereits auf kalkül und das nahezu ausschließlich durch persönliche Weiterempfehlungen zufriedener Nutzer. Geschätzt werden die einfache Benutzeroberfläche, die schnelle Einsatzbereitschaft und der konsequente Fokus auf das Wesentliche. Die meisten Funktionen stehen derzeit bewusst kostenlos zur Verfügung, ein klares Bekenntnis zur Unterstützung von Neugründern und Kleinunternehmern in der oft herausfordernden Startphase. Durch den engen Austausch mit der wachsenden Community wird die Software kontinuierlich weiterentwickelt, stets mit dem Anspruch, Buchhaltung so einfach und verständlich wie möglich zu halten“, so Weilguny und Leister.

