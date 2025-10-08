Schulterschluss der Sozialpartner beim Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit in OÖ

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten braucht es Zusammenhalt, Stabilität und Lösungsorientierung, damit der Wohlstand und die soziale Sicherheit in Oberösterreich nachhaltig gesichert werden können. Eine bedarfs- und zukunftsorientierte Arbeitsmarktpolitik ist dafür unverzichtbar. Gemeinsames Ziel der Sozialpartner ist es daher, Arbeitslosigkeit zu verhindern und sicherzustellen, dass arbeitslose Personen möglichst rasch wieder in Beschäftigung gebracht werden können.



Im Auftrag von Wirtschaftskammer Oberösterreich und Arbeiterkammer Oberösterreich wurde vom Institut für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE) eine Befragung der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Personen in Auftrag gegeben. Die Erkenntnisse dieser Studie stellen eine wichtige Grundlage für die Entwicklung einer zukunftsorientierten Arbeitsmarkt-Strategie dar. „Der punktgenaue Einsatz von zielgruppenspezifischen Maßnahmen ist bei Langzeitarbeitslosen mit Sicherheit die Königsdisziplin der Arbeitsmarktverwaltung. Die gemeinsame Befragung der Langzeitarbeitslosen bietet dafür eine praxisnahe Grundlage“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.



Ein Ergebnis, das auf den ersten Blick wenig überrascht, ist für die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit wesentlich: Zahlreiche Befragte sind mit den vielen und ständigen Neuerungen überfordert. AK OÖ-Präsident Stangl: „Das zeigt sich auch daran, dass mehr als die Hälfte der Langzeitbeschäftigungslosen, die an der Befragung teilgenommen haben, den Papier-Fragebogen für ihre Antworten verwendet haben und nicht die Online-Variante. Insofern überrascht es nicht, dass sich Personen mit maximal Pflichtschulabschluss weniger an der Befragung beteiligten als besser Qualifizierte.



