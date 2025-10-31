Kapital für KMU

Fehlen in einem KMU bei einer geplanten Finanzierung eigene Sicherheiten oder Eigenmittel, stehen KGG und UBG mit Bürgschaften und Beteiligungskapital zur Seite. Die beiden Schwesterorganisationen helfen oberösterreichischen Betrieben dabei, tragfähige und zukunftsorientierte Pläne umzusetzen – auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten.

Finanzierungspartner für KMU

Investitionen sind der Motor für Wachstum – neue Maschinen, neue EDV oder ein zusätzlicher Standort. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist die Finanzierung solcher Vorhaben aber manchmal eine Hürde: Besonders dann, wenn die Bank mehr Sicherheiten oder Eigenmittel benötigt, als aktuell vorhanden sind. In solchen Situationen stehen KGG und UBG zur Seite.

© Formdenker/Juliane Göbl Für Mitglieder der WKOÖ ist das Erstgespräch mit KGG und UBG kostenlos. Im Bild: Beraterin Silvia Niedermair.

Manchmal ermöglicht eine Standardbürgschaft der KGG überhaupt erst, dass ein Kredit zustande kommt, weil die KGG gegenüber der Bank mithaftet. Die UBG wiederum stärkt mit ihrer Beteiligung die Kapitalbasis des Unternehmens. Das Investment erfolgt still – ohne dass im Tagesgeschäft mitgeredet wird. Für Gründerinnen und Gründer in den ersten sechs Jahren steht mit dem OÖ. Gründerfonds außerdem eine besonders günstige Möglichkeit bereit, Startkapital für die Selbstständigkeit zu erhalten.

Kostenlose Finanzierungsberatung

Welche Lösung im konkreten Fall am besten passt, klären die Expert:innen von KGG und UBG gemeinsam mit dem Betrieb bzw. dem oder der Unternehmer:in selbst. In der für Mitglieder der WKOÖ kostenlosen und unverbindlichen Finanzierungsberatung wird erklärt, welche Möglichkeiten offen stehen und wie die Zusammenarbeit abläuft. Die Abstimmung mit der finanzierenden Bank erfolgt direkt, sodass für die Betriebe kein zusätzlicher Aufwand entsteht.