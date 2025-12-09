„KET – Kinder erleben Technik“ zu Gast im Kindergarten Parz in Grieskirchen
Auf Initiative der WKO Grieskirchen konnten sich die Kinder im Kindergarten Parz in Grieskirchen länger als eine Woche mit dem Experimentiere-Verleih-Service von „KET – Kinder erleben Technik“ aktiv beschäftigen.
Aktualisiert am 09.12.2025
Kindergartenleiterin Christa Schmidleitner, Bürgermeisterin Maria Pachner, WKO-Bezirksstellen-Obmann Günther Baschinger und WKO-Bezirksstellen-Leiter Hans Moser freuten sich über das große Interesse, die diese Wanderausstellung, finanziert von der WKO Oberösterreich und dem Bildungsressort des Landes Oberösterreich, bei den Kindergartenkinder auslöste. Mit großer Freude wurde gespielt.