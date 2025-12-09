„KET – Kinder erleben Technik“ zu Gast im Kindergarten Parz in Grieskirchen

Kindergartenleiterin Christa Schmidleitner, Bürgermeisterin Maria Pachner, WKO-Bezirksstellen-Obmann Günther Baschinger und WKO-Bezirksstellen-Leiter Hans Moser freuten sich über das große Interesse, die diese Wanderausstellung, finanziert von der WKO Oberösterreich und dem Bildungsressort des Landes Oberösterreich, bei den Kindergartenkinder auslöste. Mit großer Freude wurde gespielt.

© Maringer Günther Baschinger, Christa Schmidleitner, Maria Pachner, Hans Moser (v. l.).