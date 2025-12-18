Aktuelle Konjunktur-Prognosen zeigen endlich die ersten Erholungstendenzen

Die aktuelle Prognose der Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS deutet auf eine minimal steigende Wirtschaftsentwicklung in Höhe von 0,5 Prozent für das heurige Jahr hin. 2026 soll es dann nochmals eine leichte Verbesserung auf 1,2 bzw. 1,0 Prozent geben. Dazu wird im kommenden Jahr die Inflation spürbar von rund 3,5 Prozent heuer auf rund 2,5 Prozent im Jahr 2026 sinken.



Für 2027 prognostizieren WIFO und IHS ein Wirtschaftswachstum in Österreich von 1,4 bzw. 1,1 Prozent. Wegen des Verlusts an internationaler Wettbewerbsfähigkeit und der protektionistischen Tendenzen im Welthandel dürfte das Tempo der wirtschaftlichen Erholung aber hinter früheren Aufschwungphasen zurückbleiben, vermuten die IHS-Ökonomen in ihrer Konjunkturprognose.



WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer in einer ersten Reaktion: „Das gibt Grund zur Hoffnung, aber keinesfalls zur Euphorie. Unsere Betriebe leiden nach wie vor an den hohen Energie-, Arbeits- und Bürokratiekosten. Insbesondere die in Oberösterreich stark vertretene Industrie benötigt hier endlich entlastende Maßnahmen durch die Bundesregierung.“



Die Bundesregierung muss die angekündigten Maßnahmen zur Industriestrategie, insbesondere zur Senkung der Energiekosten und zum Bürokratieabbau, rasch umsetzen.“



Dies zeigt sich in der WIFO-Prognose vor allem auch an den erwarteten Bruttoanlageinvestitionen, welche sich 2024 stark negativ entwickelten und auch 2025 mit 1,0 Prozent immer noch schwach blieben. Im kommenden Jahr sollen die Bruttoanlageinvestitionen dann auf 1,5 Prozent und 2027 auf 2,1 Prozent steigen.



Hummer dazu: „Es verwundert nicht, dass die Unsicherheit und ausbleibende Maßnahmen immer noch starke Steigerungen der Investitionen verhindern. Wir warten nach wie vor auf die Industriestrategie. Die unterstützenden Energiemaßnahmen sind ebenfalls noch nicht angelaufen und auch beim Bürokratieabbau wurden erst die Ideen gesammelt. Die Bundesregierung muss die angekündigten Maßnahmen zur Industriestrategie, insbesondere zur Senkung der Energiekosten und zum Bürokratieabbau, rasch umsetzen.“

