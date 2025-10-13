Junger Haslacher ist zweitbester Karosseriebauer Österreichs

Die Elite der österreichischen Fahrzeugtechniklehrlinge kam kürzlich in Villach zusammen, um die Besten in der Fahrzeugtechnik und in der Karosseriebautechnik zu küren. Insgesamt nahmen 35 junge Talente an dem hochkarätigen Bundeswettbewerb teil.



Im Karosseriebau musste sich Jonas Ganser aus Haslach an der Mühl von der Truck Center L. Katzinger GmbH in Altenfelden nur dem Niederösterreicher Manuel Martinetz geschlagen geben. Dritter wurde Pius Faißt aus Vorarlberg.



Diese Lehrlinge sind die Zukunft des Karosseriebaus in Österreich und haben bewiesen, dass ihre handwerklichen Fähigkeiten bereits auf professionellem Niveau sind, waren die Branchenvertreter stolz auf die gezeigten Wettbewerbsleistungen des Berufsnachwuchses. Nicht zuletzt wegen der exzellenten Fachkräfte genießen Österreichs automotive Betriebe einen hervorragenden Ruf.



„In Zeiten, in denen die Automobilbranche durch neue Technologien wie E-Mobilität und Digitalisierung im Wandel begriffen ist, bietet die duale Ausbildung hervorragende Zukunftsperspektiven. Fachkräfte sind gefragter denn je und wer eine Lehre in diesem Bereich absolviert, legt den Grundstein für eine vielversprechende Karriere“, so Jörg Silbergasser, oö. Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik.

