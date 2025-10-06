KultiWirte feiern Brausilvester

Beim Brausilvester, das heuer bereits zum 8. Mal veranstaltet wird, gab KultiWirte-Obmann-Stv. Karl Wögerer den Startschuss für die genussvolle Bierzeit. „Ab sofort finden sich wieder kreative Biergerichte – von Bierbratl bis Dessert – auf den Speisekarten der rund 60 KultiWirte“, so Wögerer. Er lädt deswegen jetzt ganz besonders herzlich dazu ein, die bierige Vielfalt in den heimischen Wirtshäusern zu entdecken.



Bereits zu einem Fixpunkt geworden ist auch das speziell für diesen Anlass gebraute KULT-Bier, das seit 2019 in Zusammenarbeit mit der Brau Union entwickelt wird. Die KultiWirte bringen sich dabei jedes Jahr aktiv in den Entstehungsprozess ein und brauten Ende Juli gemeinsam mit Braumeister Martin Simion in der Tabakfabrik das KULT 25 ein.

© Cityfoto v.l.: KultiWirte-Obmann-Stv. Karl Wögerer, Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner, Josef Paukenhaider (Regionaler Verkaufsdirektor Brau Union), Tourismus-Spartenobmann und oö. Wirtesprecher Gerold Royda





„Keine Inszenierung, sondern Authentizität“

Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner sieht im Brausilvester die ideale praktische Umsetzung der oö. Tourismusstrategie, die das Ziel verfolgt, Oberösterreich noch stärker als Reiseziel für Genießer zu etablieren. „In Oberösterreich zeigen wir uns von unserer echten Seite. Wir bieten keine Inszenierung, sondern Authentizität – und genau das schätzen die Menschen, die hier wohnen oder uns besuchen und die vielfältigen Schätze Oberösterreichs erkunden“, so Achleitner.



Hohe Qualität durch Ausbildung sichern

„Unser Anspruch im Tourismus ist, das hohe Qualitätsniveau zu halten. Das hängt maßgeblich von gut ausgebildeten Fachkräften in Zusammenspiel mit engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern ab“, betont Tourismus-Spartenobmann und oö. Wirtesprecher Gerold Royda. Die Ausbildung von Nachwuchs-Fachkräften ist daher ein wichtiger Schlüssel für die Zukunft der Gastronomie. Genau hier setzen die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der WKOÖ an: Mit Initiativen wie der Berufsinformationskampagne „get a job“, der Imagekampagne „Gastronomie/Hotellerie – das Richtige für mi“ und dem Projekt „Schule macht Wirtshaus“ – bei dem Schülerinnen und Schüler unter realen Bedingungen ein Gasthaus leiten – wird jungen Menschen der Einstieg in die Branche erleichtert.



Wichtige Wirte-Gemeinschaften

Im Hinblick auf die Schärfung des Tourismusprofils Oberösterreichs verweist Royda auf die unterschiedlichen Wirte-Gemeinschaften in Oberösterreich, die allesamt einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Besonders hervorzuheben sind dabei die oö. KultiWirte. „Sie leben die traditionelle Wirtshauskultur und interpretieren sie modern, kreativ und mit Herz.“ Derzeit gilt es vielerorts, diese traditionellen Wirtshäuser zu erhalten. Ein besonders hoher Stellenwert kommt daher jenen Personen zu, die ein solches Traditionsunternehmen übernehmen“, betont Tourismus-Spartenobmann Gerold Royda, der dazu einlädt, die gezielten Beratungen der WKOÖ zur Betriebsnachfolge zu nutzen.



Alle KultiWirte unter: www.kultiwirte.at