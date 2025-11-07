Frau in der Wirtschaft im Gespräch mit Ministerin Klaudia Tanner

„Die Ladies Lounge ist ein echter Erfolgsgarant“, betont Lisa Sigl, WKOÖ-Vizepräsidentin und Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft OÖ. „Sie bietet Unternehmerinnen und weiblichen Führungskräften eine wertvolle Plattform, um von starken Vorbildern zu lernen. Solche Vorbilder sind besonders wichtig, denn sie zeigen wie man mutig seinen Weg geht und Ideen in die Realität umsetzt“. Unternehmerische Wege sind oft wie eine Bergtour – man erklimmt Gipfel, durchschreitet Täler und sammelt auf jeder Etappe neue Erfahrungen und Kraft. Genau dafür steht Frau in der Wirtschaft OÖ: für ein Netzwerk, das unterstützt, motiviert und gemeinsam immer wieder den nächsten Berg in Angriff nimmt.

Erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums

Klaudia Tanner ist seit 2020 die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Mit ihrer „Mission Vorwärts“ und dem „Aufbauplan 2032+“ treibt sie die Modernisierung des Österreichischen Bundesheers konsequent voran mit dem Ziel, es zu einer zukunftsfitten und verteidigungsfähigen Armee zu entwickeln. Neben der spanischen Verteidigungsministerin ist sie heute eine der längst dienenden weiblichen Verteidigungsministerinnen in der EU. Ein starkes Zeichen in Zeiten, in denen Sicherheit, Resilienz und Vertrauen in politische Führung mehr denn je gefragt sind.

In einem der traditionsreichsten Unternehmen Österreichs, der Salinen Austria AG, setzt Ariane Herzog Maßstäbe in der technischen Führung. Als Vorständin für Produktion und Technik sowie Betriebsleiterin der Salinen Ebensee hat sie bereits zahlreiche Großprojekte erfolgreich umgesetzt. Ein besonders großes Anliegen ist ihr dabei, sich für Frauen in technischen Berufen einzusetzen und so auch junge Talente zu fördern.

© Cityfoto V. l. Martina Schwarz (FidW Landesvorsitzende-Stv.), Brigadier Dieter Muhr, Marlene Hackl (Geschäftsführerin der HappyFoto GmbH), Bundesministerin Klaudia Tanner, Lisa Sigl (WKOÖ Vizepräsidentin & FidW Landesvorsitzende), Ariane Herzog (Vorständin der Salinen Austria AG), Claudia Haslinger (FidW Landesvorsitzende-Stv.).

Kampagne „Ich bin Übernehmerin PUNKT“

Marlene Hackl, Geschäftsführerin der HappyFoto GmbH aus Freistadt, erhielt im Rahmen der Veranstaltung die Auszeichnung als Vorbild-Übernehmerin (Kampagne „Ich bin Übernehmerin PUNKT“). Mit über 500.000 Stammkunden ist HappyFoto Marktführer für personalisierte Fotoprodukte per Postversand in Österreich. HappyFoto wurde 1978 als Einmanbetrieb von ihrem Vater gegründet. Nach mehreren Jahren im Unternehmen ist Marlene Hackl seit 2024 alleinige Eigentümerin des Familienbetriebs. Um die Fotobuchgestaltung noch einfacher zu gestalten wurde unter ihrer Führung unter anderem eine KI integriert. Eindrucksvoll zeigt sie so, wie man Tradition und Innovation erfolgreich miteinander verbindet.

© Cityfoto V. l. Martina Schwarz (FidW Landesvorsitzende-Stv.), Marlene Hackl (Geschäftsführerin der HappyFoto GmbH), Lisa Sigl (Vizepräsidentin & FidW Landesvorsitzende), Claudia Haslinger (FidW Landesvorsitzende-Stv.).

Gastgeber des Abends war Brigadier Dieter Muhr, Militärkommandant von Oberösterreich. Am Fliegerhorst Vogler in Hörsching sind das Militärkommando Oberösterreich, die Luftunterstützung und die 4. Panzergrenadierbrigade stationiert. Der Standort dient als Logistikdrehscheibe für die Auslandskontingente des Bundesheeres. Von hier aus werden die Kontingente im Libanon, im Kosovo und in Bosnien regelmäßig mit Transportflugzeugen angeflogen und versorgt.

Starkes Netzwerk für selbstständige Frauen

Frau in der Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Oberösterreich ist ein starkes Netzwerk für selbstständige Frauen – von der Kleinstunternehmerin bis zur Topmanagerin. FidW OÖ vertritt die Interessen von über 39.000 Unternehmerinnen und unterstützt mit unfassendem Service unternehmerischen Erfolg.