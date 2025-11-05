„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Dieses grundvernünftige Sprichwort spiegelt das oberösterreichische Landesbudget für 2026 wider. Analog zu den vergangenen Jahren wird finanzielle Stabilität gesichert, ohne den Blick für die Notwendigkeiten der Zukunft zu verlieren“, so WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. „Vor allem das mit 100 Millionen Euro dotierte neue Programm ‚Impuls 26‘ ist für unseren Wirtschaftsstandort enorm wichtig. Es kurbelt gezielt Investitionen und Innovationen in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen an und hilft so dabei, endlich den nötigen Konjunkturaufschwung zu schaffen.“

Vor allem das mit 100 Millionen Euro dotierte neue Programm ‚Impuls 26‘ ist für unseren Wirtschaftsstandort enorm wichtig. Es kurbelt gezielt Investitionen und Innovationen in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen an und hilft so dabei, endlich den nötigen Konjunkturaufschwung zu schaffen.

Aus Sicht der WKO Oberösterreich ist besonders die Absicht zu begrüßen, Oberösterreich zu einer Leitregion für Künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln. Hummer: „Investitionen in künstliche Intelligenz sind entscheidend, um Produktivität zu steigern, Fachkräfte zu entlasten und technologische Souveränität zu sichern. KI ist ein Schlüsselfaktor für digitale Transformation, effiziente Verwaltung und die Stärkung der Innovationskraft in Wirtschaft und Gesellschaft.“



Von der Interessenvertretung der Wirtschaft sehr positiv gesehen werden darüber hinaus die angekündigten Investitionen in eine qualitativ hochwertige und flächendeckende Kinderbetreuung. Das schafft Chancengleichheit von Anfang an, unterstützt die Familien und ermöglicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ebenfalls ein richtiger Weg sind die angekündigten Finanzmittel für die Bereiche Forschung und Wissenschaft. „Das bringt den Motor für Fortschritt, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit auf Touren. Investitionen in diesem Bereich sichern nicht nur neue Erkenntnisse, sondern schaffen Arbeitsplätze, fördern nachhaltige Entwicklungen und stärken die Zukunftsfähigkeit des Landes in einer sich wandelnden Welt.“

