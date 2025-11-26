Erhaltung des Landschaftsbildes durch forcierte Verbauung von Erdkabeln bei Strom-Freileitungssystemen

Das gewachsene Landschaftsbild ist ein zentrales Element des touristischen Erlebnisses und stellt einen unverzichtbaren Standortfaktor für den Tourismus in Oberösterreich dar. Unsere Kulturlandschaft, geprägt durch sanfte Hügellandschaften, freie Blickachsen, gewachsene Naturstrukturen und regionale Besonderheiten, ist Teil der Identität und Anziehungskraft unseres Landes. In vielen Bereichen des Landes stehen aktuell bedeutende Infrastrukturvorhaben an - etwa im Zusammenhang mit der Stromversorgung. Gerade jetzt besteht die Chance, vorhandene oder geplante Freileitungssysteme auf moderne, landschaftsschonende Erdkabel-Varianten umzustellen. Diese ermöglichen eine zukunftsorientierte Umsetzung der Energiewende, ohne das Erscheinungsbild unserer Natur- und Erholungsräume dauerhaft zu beeinträchtigen.







© Johannes Egger

UNOS

© WKOÖ Michael Guger

UNOS

Antrag: Das Wirtschaftsparlament der WKOÖ möge eine Aufforderung an das Land Oberösterreich beschließen, sich dafür einzusetzen, dass bei geplanten Infrastrukturmaßnahmen wie Hochspannungsleitungen Erdkabel-Varianten vorrangig geprüft und wo möglich realisiert werden. Naturräume und das oberösterreichische Landschaftsbild sind in Planungsprozessen als wesentliche Grundlage des Tourismus zu berücksichtigen. Die derzeitigen Ausbauvorhaben bieten die Gelegenheit, die Energiewende aktiv mitzugestalten – unter Wahrung der landschaftlichen Qualität, die für viele Tourismusunternehmen in unserem Land von existenzieller Bedeutung ist.



Der Antrag wurde abgelehnt