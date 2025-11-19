Soziale Absicherung für Unternehmer:innen – es braucht Lösungen für Langzeitkrankenstände

Die Anzahl der Selbstständigen in Österreich nimmt seit Jahrzehnten zu. Die Diversität der Lebens- und Arbeitsrealitäten von EPU, Kleinstunternehmer:innen sowie der großen Zahl von Freiberufler:innen und Neuen Selbstständigen stellt das österreichische System der sozialen Absicherung damit vor Herausforderungen.

Auch auf Grund von oft fehlenden finanziellen Sicherheitspolstern, stehen EPU und Kleinstunternehmer:innen in Situationen, in denen sie aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeitsfähig sind, rasch vor existenzbedrohenden Schwierigkeiten. Noch dramatischer ist die Situation in Fällen von Langzeitkrankenstand: Neben der schon belastenden gesundheitlichen Situation versagen auch die Optionen sozialer Absicherung vollends.

Es braucht daher Adaptionen in folgenden Bereichen:

Unterstützungsleistung im Krankheitsfall ab dem 8. Tag der Krankheit unabhängig von der Gesamtdauer der Arbeitsunfähigkeit

Die Höhe der Unterstützungsleistung soll analog zum Krankengeld der Unselbständigen bemessen werden. Berechnungsbasis ist die durchschnittliche Beitragsgrundlage der vergangene zwei Jahre.



Während des Bezugs der Unterstützungsleistung sollen Unternehmer:innen bei voller Weiterversicherung automatisch von den SV-Beiträgen befreit sein

Der Bezugszeitraum soll sich an den Zeiten der unselbständig Versicherten, also 26/52/78 Wochen, orientieren.

Abschaffung der Selbstbehalte im Sinne der Prävention schwerer Erkrankungen.















© Bernhard Seeber

Grüne Wirtschaft Antrag

Das Wirtschaftsparlament fordert das Präsidium der Wirtschaftskammer auf, an die zuständigen Stellen in der Bundesregierung sowie die Sozialversicherungen heranzutreten, um eine Verbesserung der sozialen Sicherungssysteme für Selbstständige, insbesondere bei Fällen von (Langzeit-)Krankenständen zu beschließen.

Der Antrag wurde abgeändert angenommen