Langjährige Unternehmen vor den Vorhang geholt

Langjährige Unternehmen sind die Säulen der Wirtschaft. Aus diesem Anlass hat die Landesinnung OÖ der Lebensmittelgewerbe kürzlich langjährige Unternehmer des Lebensmittelgewerbes bei einer kleinen Feierstunde geehrt. Die Auszeichnungen übergaben Landesinnungsmeister MMst. Reinhard Honeder (Berufsgruppe Bäcker), Landesinnungsmeister-Stv. Mst. Leo Jindrak (Berufsgruppe Konditoren), Landesinnungsmeister-Stv. Rudolf Wegschaider (Berufsgruppe Fleischer), Elke Riemenschneider (Berufsgruppe Nahrungs- und Genussmittelgewerbe) und Franz Xaver Forstner (Berufsgruppe der Müller- und Mischfuttergewerbe).



25 Jahre:

Bäckerei Filipp GmbH & Co KG, Bad Leonfelden, Bäckerhandwerk

Bäckerei-Cafe Heftberger KG, Rottenbach, Bäckerhandwerk

Gerald Wolfmayr, Altenfelden, Bäckerhandwerk

Alfred Zitterl, St. Marien, Bäckerhandwerk

Horst Markus Reichartseder, Frankenmarkt, Bäcker- u. Konditorhandwerk

Hermann Brenner, Vorderweißenbach, Fleischerhandwerk

Martin Dunzendorfer, Oberneukirchen, Fleischerhandwerk

Markus Schestauber, Neumarkt im Hausruckkreis, Fleischerhandwerk

Chang Koang-Chieng, Linz, Teigwarenerzeugung



30 Jahre:

Elisabeth Lebersorger, Ungenach, Bäckerhandwerk

Peter Rathmayr, St. Agatha, Bäckerhandwerk

Bäckerei Tauber GmbH, Wartberg ob der Aist, Bäcker- u. Konditorhandwerk

Konditorei-Kaffee Zauner GmbH & Co KG, Bad Ischl, Konditorhandwerk

Christian Stöger, Perg, Konditorhandwerk

Pollhammer GmbH, St. Ulrich bei Steyr, Fleischerhandwerk

SJV GmbH, Nußbach, Fleischerhandwerk

Manfred Ferdinand Sieberer, Pfaffstätt, Fleischerhandwerk

Schöllerbacher GmbH, Wolfern, Erzeugung von Mischfutter

Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg, Reichersberg, Spirituosenerzeugung



35 Jahre:

Bäckerei Berger GmbH & Co KG, St. Martin im Mühlkreis, Bäckerhandwerk

Franz Josef Berger, Hofkirchen im Mühlkreis, Bäckerhandwerk

Wilhelmine Anna Hellstern, Maria Schmolln, Bäckerhandwerk

Confiserie Wenschitz GmbH, Allhaming, Konditorhandwerk

Feköhrer Gesellschaft m.b.H., Mühlheim am Inn, Fleischerhandwerk

Bernhard Schröcker, Schlierbach, Fleischerhandwerk



45 Jahre:

Voglsam GmbH, Hofkirchen im Traunkreis, Obstmost- u. Fruchtsafterzeugung



50 Jahre:

Bäckerei u. Konditorei Hinterwirth Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Gschwandt, Bäcker- u. Konditorhandwerk



100 Jahre:

Johanna Kemetmüller-Leichtfried, Spital am Pyhrn, Bäcker- u. Konditorhandwerk

© Röbl 100 Jahre Konditorei Kemetmüller: LIM-Stv. Leo Jindrak (l.) und LIM Reinhard Honeder (r.) überreichten an Johanna Kemetmüller-Leichtfried Urkunde und Medaille.

Darüber hinaus wurden zwei ehemalige, langjährige Funktionäre für ihre besonderen Leistungen und Verdienste mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Landesinnung OÖ der Lebensmittelgewerbe ausgezeichnet. Das Goldene Ehrenzeichen erhielten:

Mst. Willibald Mandl, ehem. Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister der Fleischer

Mst. Herbert Wiesbauer, ehem. Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister-Stv. des Müller- und Mischfuttergewerbes

