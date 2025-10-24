Langjährige Unternehmen vor den Vorhang geholt
Die Landesinnung der oö. Lebensmittelgewerbe zeichnete langjährige Selbständigkeit und verdiente Funktionäre aus
Lesedauer: 1 Minute
Langjährige Unternehmen sind die Säulen der Wirtschaft. Aus diesem Anlass hat die Landesinnung OÖ der Lebensmittelgewerbe kürzlich langjährige Unternehmer des Lebensmittelgewerbes bei einer kleinen Feierstunde geehrt. Die Auszeichnungen übergaben Landesinnungsmeister MMst. Reinhard Honeder (Berufsgruppe Bäcker), Landesinnungsmeister-Stv. Mst. Leo Jindrak (Berufsgruppe Konditoren), Landesinnungsmeister-Stv. Rudolf Wegschaider (Berufsgruppe Fleischer), Elke Riemenschneider (Berufsgruppe Nahrungs- und Genussmittelgewerbe) und Franz Xaver Forstner (Berufsgruppe der Müller- und Mischfuttergewerbe).
25 Jahre:
Bäckerei Filipp GmbH & Co KG, Bad Leonfelden, Bäckerhandwerk
Bäckerei-Cafe Heftberger KG, Rottenbach, Bäckerhandwerk
Gerald Wolfmayr, Altenfelden, Bäckerhandwerk
Alfred Zitterl, St. Marien, Bäckerhandwerk
Horst Markus Reichartseder, Frankenmarkt, Bäcker- u. Konditorhandwerk
Hermann Brenner, Vorderweißenbach, Fleischerhandwerk
Martin Dunzendorfer, Oberneukirchen, Fleischerhandwerk
Markus Schestauber, Neumarkt im Hausruckkreis, Fleischerhandwerk
Chang Koang-Chieng, Linz, Teigwarenerzeugung
30 Jahre:
Elisabeth Lebersorger, Ungenach, Bäckerhandwerk
Peter Rathmayr, St. Agatha, Bäckerhandwerk
Bäckerei Tauber GmbH, Wartberg ob der Aist, Bäcker- u. Konditorhandwerk
Konditorei-Kaffee Zauner GmbH & Co KG, Bad Ischl, Konditorhandwerk
Christian Stöger, Perg, Konditorhandwerk
Pollhammer GmbH, St. Ulrich bei Steyr, Fleischerhandwerk
SJV GmbH, Nußbach, Fleischerhandwerk
Manfred Ferdinand Sieberer, Pfaffstätt, Fleischerhandwerk
Schöllerbacher GmbH, Wolfern, Erzeugung von Mischfutter
Augustiner-Chorherrenstift Reichersberg, Reichersberg, Spirituosenerzeugung
35 Jahre:
Bäckerei Berger GmbH & Co KG, St. Martin im Mühlkreis, Bäckerhandwerk
Franz Josef Berger, Hofkirchen im Mühlkreis, Bäckerhandwerk
Wilhelmine Anna Hellstern, Maria Schmolln, Bäckerhandwerk
Confiserie Wenschitz GmbH, Allhaming, Konditorhandwerk
Feköhrer Gesellschaft m.b.H., Mühlheim am Inn, Fleischerhandwerk
Bernhard Schröcker, Schlierbach, Fleischerhandwerk
45 Jahre:
Voglsam GmbH, Hofkirchen im Traunkreis, Obstmost- u. Fruchtsafterzeugung
50 Jahre:
Bäckerei u. Konditorei Hinterwirth Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, Gschwandt, Bäcker- u. Konditorhandwerk
100 Jahre:
Johanna Kemetmüller-Leichtfried, Spital am Pyhrn, Bäcker- u. Konditorhandwerk
Darüber hinaus wurden zwei ehemalige, langjährige Funktionäre für ihre besonderen Leistungen und Verdienste mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Landesinnung OÖ der Lebensmittelgewerbe ausgezeichnet. Das Goldene Ehrenzeichen erhielten:
Mst. Willibald Mandl, ehem. Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister der Fleischer
Mst. Herbert Wiesbauer, ehem. Landesinnungsmeister und Bundesinnungsmeister-Stv. des Müller- und Mischfuttergewerbes