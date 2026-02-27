Ausbildungsmodell „LandWirtschaft“:  Betriebe und Fachschule kooperieren

Ziel dieses Abends in der Fachschule war es, dass die Schülerinnen und Schüler der 2. Jahrgänge und deren Eltern Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern knüpfen. Die Organisatoren, Direktorstellvertreter Günther Hinterholzer und die Koordinatorinnen Anna Humer sowie Birgit Stoiber von der Fachschule Waizenkirchen sowie Obmann Günther Baschinger und Hans Moser von der WKO Grieskirchen waren von der Zahl der teilnehmenden Firmen überwältigt. 66 potenzielle Arbeitgeber-Betriebe präsentierten die verschiedensten Berufsbilder und vereinbarten mit den Jugendlichen bereits Schnuppertermine für die kommenden Monate. Ein 4-wöchiges gewerbliches Praktikum folgt im September des heurigen Schuljahres.

Im Ausbildungsmodell „LandWirtschaft“ arbeiten die regionalen Betriebe und die Fachschule Waizenkirchen eng zusammen. Eine bedeutende Rolle wird das Ausbildungsmodell auch im ABZ Waizenkirchen, dass im September seinen Betrieb aufnimmt, spielen. Während der dreijährigen Ausbildungszeit erhalten die Schülerinnen und Schüler eine fundierte landwirtschaftliche Ausbildung. Am Ende der Fachschulzeit schließen sie ihre erste Berufsausbildung ab und sind landwirtschaftliche/r Facharbeiterin/Facharbeiter. Bereits während der schulischen Ausbildung in Waizenkirchen sammeln die zukünftigen Lehrlinge in einem Praktikum erste Erfahrungen in einem Lehrbetrieb und können im Anschluss an die Fachschulausbildung gleich in das zweite Lehrjahr einsteigen. Somit können sie nach 5 Jahren zwei Abschlüsse – den landwirtschaftlichen Facharbeiter und einen Lehrberuf in der Wirtschaft nach weiteren 2 Jahren Ausbildungszeit ihr Eigen nennen. Durch den Vorbereitungslehrgang zur Berufsreifeprüfung ergibt sich in Kombination mit dem Modell LandWirtschaft eine weitere Chance zur Höherqualifikation – 3 Abschlüsse nach 6 Jahren.

„Seitens der Wirtschaftskammer sind wir begeistert von diesem einzigartigen Ausbildungsmodell und das große Engagement der Fachschule Waizenkirchen. Wir blicken mit viel Zuversicht in die Zukunft!“, sind sich Günther Baschinger und Hans Moser einig-