Lehrlingsbilanz 2025: Lehre im Wandel

6.015 Jugendliche haben 2025 in Oberösterreich ihre Berufskarriere mit einer Lehre gestartet. Mit 21.390 Lehrlingen in 5.038 Ausbildungsbetrieben war Oberösterreich auch 2025 die Lehrlingshochburg der Republik. "Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 347 Lehranfänger weniger. Das ist ein überschaubarer Rückgang angesichts der Rezession", sagt WKOÖ-Präsident Doris Hummer anlässlich der Präsentation der Oö. Lehrlingsbilanz 2025.

Beliebt und zukunftsfähig

Mit 39 % der 15-Jährigen, die sich für eine Lehre entscheiden, bleibt die duale Ausbildung die bevorzugte Ausbildungsform in Oberösterreich. Sie verbindet Theorie und Praxis optimal und wird regelmäßig an gesellschaftliche und technologische Entwicklungen angepasst.

© Andreas Röbl WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer (li.) und Eva-Maria Schupfer, Leiterin der Abt. Bildungspolitik der WKOÖ, präsentierten die Lehrlingsbilanz 2025. (C) Andreas Röbl, Abdruck honorarfrei

Karrierechancen und Sicherheit

Die Lehre bietet einen schnellen Berufseinstieg, langfristige Jobsicherheit und finanzielle Unabhängigkeit. Programme wie „Lehre mit Matura“ steigern zusätzlich die Attraktivität durch erweiterte Bildungs- und Verdienstmöglichkeiten.

Neue Ausbildungswege gefragt

Ob „Lehre mit Matura“ oder „Duale Akademie“,: Innovative Ausbildungswege, die die Lehre ergänzen, sorgen für zusätzliche Attraktivität der dualen Ausbildung. Jeder achte Lehrling entscheidet sich für Lehre mit Matura. Die Duale Akademie, die darauf abzielt, dass (AHS-)Maturantinnen und Maturanten eine Lehre absolvieren, haben bereits mehr als 200 junge Erwachsene erfolgreich abgeschlossen.

Betriebliche Investitionen

Oberösterreichs Ausbildungsbetriebe investieren jährlich überdurchschnittlich viel in die Weiterbildung ihrer Lehrlinge. Pro Lehrling fließen 360 Euro in überbetriebliche Qualifizierungsmaßnahmen – ein Spitzenwert in Österreich.

Fachkräfte mit Lehrabschluss gefragt

Fachkräfte mit Lehrabschluss sind die am meisten nachgefragte Qualifikationsgruppe. Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage bleibt der Bedarf hoch, mit im Jahresdurchschnitt 2025 deutlich mehr offenen Lehrstellen (1450) als Bewerber:innen (902).

40 Mio. jährlich für Bildung

"Mit einem umfassenden Beratungsangebot zur Berufsorientierung tragen wir als Wirtschaftskammer dazu bei, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte bei der Wahl der richtigen Ausbildung zu unterstützen", verweist Präsidentin Hummer auf die Serviceleistungen des WKO Karriere-Centers und die Ausgaben von rund 40 Millionen Euro der WKOÖ jährlich für Aus- und Weiterbildung.



