Rekordbesuch beim Lehrlingsgipfel in Peuerbach

Die Organisatoren des Lehrlingsgipfels, die Mittelschulen aus Peuerbach, Natternbach und Neukirchen/W., die WKO Grieskirchen und die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen freuten sich gemeinsam mit den regionalen 28 Ausstellern (25 regionale Lehrbetriebe, AMS-, PTS-, und WKO Grieskirchen) und den zahlreich erschienenen Schüler:innen, Eltern, Verwandte und Freunde über die großartig gelungene Veranstaltung. Die Präsentationen der regionalen Lehrbetriebe vor Ort im Innenhof des Melodiums fanden sehr großen Anklang bei den Jugendlichen. Ein absoluter Höhepunkt im Programm des Lehrlingsgipfels.

© Maringer Jürgen Neidlinger, Manuel Gahleitner, Josef Wagner, Martin Baldinger, Günther Baschinger (v. l.).

Sehr wertschätzend waren die Begrüßungsstatements von Dir. Josef Wagner (SMS Peuerbach), Vize-Bürgermeister Martin Baldinger, Manuel Gahleitner (Regionalleiter der Sparkasse EPW) und Günther Baschinger (Obmann der WKO Grieskirchen).

„Auf zur LEHRE- fertig – los!“ lautete die Botschaft von WKO Obmann Günther Baschinger. Den Jugendlichen und deren Eltern wurden zahlreiche Möglichkeiten der dualen Ausbildung aufgezeigt, einer der Erfolgsfaktoren für die sensationell niedrige Arbeitslosenrate im Bezirk Grieskirchen! „Wir sehen immer wieder voller Stolz mit welcher Freude viele Jugendliche mit Unterstützung ihrer Eltern und Lehrkräfte ihre Zukunft in die Hände nehmen“, ist Günther Baschinger begeistert vom Engagement in der Region. Kurzweilig war auch das Imagevideo der Sparkasse EPW „Ein Tag in der Lehre“.

Ein weiteres Highlight des Abends war die von Christof Bauer moderierte Talkrunde „Karriere mit Lehre in der Region“, an der sich 4 junge Fachkräfte, beteiligten! Sehr pointiert beschrieben die Jugendlichen auf ihre Art und Weise den persönlichen Lebensweg. Tenor aller Beteiligten: „Die Lehre vor Ort und das Schnuppern in den Betrieben ist der solide Grundstock für einen erfolgreichen Berufsweg!“ Die abwechslungsreichen Darbietungen von Schülerinnen und Schüler der SMS Peuerbach rundeten das Vortragsprogramm ab!

WKO-Leiter Hans Moser, Jürgen Neidlinger von der Sparkasse EPW und die 3 Direktoren der Mittelschulen sind sich nach diesem 13. Lehrlingsgipfels einig, dass im Oktober 2026 der nächste gemeinsame Lehrlingsevent, diesmal wieder in Natternbach, stattfinden wird.

