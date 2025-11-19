Lehrlingsgipfel in Waizenkirchen

Für viele Schüler:innen der Mittelschulen aus Waizenkirchen, Prambachkirchen und St. Agatha sowie der LWBFS Waizenkirchen steht er nun bevor, der so wichtige Schritt in die Berufswelt. Damit solch ein Start in die berufliche Zukunft gelingt, braucht es viel Unterstützung. Diese Hilfe wurde den Schüler:innen und ihren Eltern nun beim bereits 16. gemeinsamen Lehrlingsgipfel geboten. Rund 350 Besucher ließen sich die Ausstellung der regionalen Lehrbetriebe und Patenfirmen sowie die Informationsveranstaltung, die im neuen Gebäude der Firma WEIGL Liftsysteme in Waizenkirchen stattfand, nicht entgehen.

Triebfeder dieser Top-Veranstaltung waren an vorderster Front Prokurist Karl Weixelbaumer (Raiffeisenbank Prambachkirchen) und WKO-Leiter Hans Moser, unterstützt von Mittelschul-Direktor Alfred Hehenberger mit seinen engagierten Lehrkräften.

Erster Höhepunkt des Lehrlingsgipfels war das interessante Angebot sich bei den regionalen Lehrbetrieben Informationen zu den angebotenen Lehrberufen zu holen. Dieses Angebot wurde sehr zahlreich angenommen. Moderator Christof Bauer führte geschickt Regie beim sehr abwechslungsreichen Infoabend des Lehrlingsgipfels. Karin Weigl, Geschäftsführerin der Firma Weigl Liftsysteme stellte das Unternehmen näher vor. Nach den pointierten Grußworten von Direktor Daniel Tauber, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Prambachkirchen, stellten die zuständigen Lehrkräfte für Berufsorientierung, Hannes Grün und Kornelia Wagner, ihren interessanten Aufgabenbereich der Berufsorientierung vor. Ergänzt von einem innovativen Video der Schüler:innen über die Schwerpunkte der MS Waizenkirchen.

„Auf zur LEHRE – fertig – los!“



Es folgte ein sehr praxisbezogener Vortrag zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“ von Josef Kastner, Prokurist der Firma Weigl Aufzüge. „Auf zur LEHRE – fertig – los!“ lautete die Botschaft von WKO-Obmann LAbg. Günther Baschinger und WKO-Leiter Hans Moser. Die beiden Herren referierten über aktuelle Lehrlingstrends und Lehrlingsinitiativen in Oberösterreich mit Fokus auf unsere Region. Obmann Baschinger nahm Bezug auf das Bezirksprojekt „Grieskirchen, der Bezirk, in dem das Handwerk Weltruf hat!“ und gratulierte zu diesem hochkarätigen Abend im regionalen Leitbetrieb Weigl.

Höhepunkt des Abends war die Diskussionsrunde mit Lehrlingen und Führungskräften aus den regionalen Unternehmen. Die Firmen präsentierten sich als sehr mitarbeiterorientierte Lehrbetriebe und die Jugendlichen faszinierten mit ihren knackigen Statements; das Kriterium „Freude am eigenen Lehrberuf“ zu haben wurde von allen hervorgehoben! Der Slogan „Lebe dein Talent – die Lehre!“, wird für die nächsten Jahre richtungsweisend sein! Die Schüler:innen, deren Eltern und die zahlreichen Ehrengäste waren bei diesem Programmpunkt äußerst interessiert und aufmerksam.

Zum Abschluss eines überaus gelungenen Lehrlingsgipfels, durften sich die Besucher bei einem herzhaften Imbiss laben, bei dem noch angeregt zum Thema Lehre, Arbeitsplätze in der Region, und „Attraktiver Arbeitgeber“, diskutiert wurde. „Im November 2026 findet dann der bereits 17. Lehrlingsgipfel statt“, freuen sich die Organisatoren bereits auf die nächste Veranstaltung dieser Serie!