Ein Meilenstein-Projekt für TGW Logistics bei Marks & Spencer

Bis zum Frühjahr 2029 entsteht in Daventry, rund 100 Kilometer nördlich von London, ein zukunftssicheres Fulfillment Center für Lebensmittel mit zwei Temperaturzonen, ein Leuchtturmprojekt für M&S Food, die Lebensmittelsparte von Marks & Spencer. Roboter übernehmen darin Schlüsselaufgaben und ermöglichen höchste Effizienz, vom Transport über das Ein- und Auslagern bis hin zum Zusammenstellen der Rollcontainer.

Das Distributionszentrum soll Maßstäbe bei Innovation sowie Effizienz setzen und die Benchmark in der Filialbelieferung in Großbritannien bilden. Dank intelligenter Automatisierung kann M&S manuelle Arbeitsschritte deutlich reduzieren und die Kommissionier-Genauigkeit erhöhen. Die Logistikkosten lassen sich so nachhaltig senken, bei zugleich verbessertem Kundenservice.

Robotik als Schlüssel zu höchster Effizienz

Das Fulfillment Center ist in eine Normal- und eine Kühltemperaturzone gegliedert. Der Normaltemperatur-Bereich umfasst eine Kombination aus Paletten-Hochregallager und Shuttle-System mit Tablaren. Eine Flotte von mobilen TGW-Quba-Robotern kümmert sich um den autonomen Transport der Paletten vom Wareneingang ins Lager. Roboter übernehmen außerdem auch das automatische Beladen der Rollcontainer für die Filialbelieferung. Im Kühlbereich fungiert ein Shuttle als leistungsstarkes Herzstück für das Puffern und Sequenzieren, ein Netzwerk energieeffizienter Fördertechnik verbindet die beiden Temperaturzonen miteinander.

Beginn einer gemeinsamen Automatisierungsreise

„Wir freuen uns sehr, Marks & Spencer als Partner auf seiner Automatisierungsreise begleiten zu dürfen“, betont Joel Garbutt, Chief Sales Officer der Customer Unit North Europe bei TGW Logistics. „Gemeinsam haben wir eine Lösung entwickelt, die auf die zukünftigen Anforderungen im Lebensmittel-Einzelhandel ausgerichtet ist. TGW-Technologie ist ein Möglichmacher und unterstützt das langfristige Wachstum von M&S Food.“

Marks & Spencer ist einer der führenden Retailer Großbritanniens. Kunden können in einer von mehr als 1000 Filialen Bekleidung, Lebensmittel sowie Homeware einkaufen oder online bestellen. Im letzten Geschäftsjahr erzielte das 1884 gegründete Unternehmen mit 65.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,9 Mrd. Pfund.

Über TGW Logistics

TGW Logistics ist ein international führender Anbieter von Intralogistik-Lösungen. Seit mehr als 50 Jahren realisiert der Spezialist weltweit hochautomatisierte Anlagen für Kunden von A wie Adidas bis Z wie Zalando. Als Systemintegrator übernimmt TGW Logistics dabei Planung, Produktion, Realisierung und Service der komplexen Logistikzentren, von Mechatronik über Robotik bis hin zu Steuerung und Software. TGW Logistics hat Niederlassungen in Europa, Asien und den USA und beschäftigt weltweit über 4600 Mitarbeiter. Im Wirtschaftsjahr 2024/25 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,07 Mrd. Euro.

