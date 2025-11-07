1300 Besucher bei der Linzer Lehrlingsmesse

Mehr als 1.300 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und erste Kontakte mit den 50 ausstellenden Betrieben aus unterschiedlichsten Branchen und Größen zu knüpfen. Die große Resonanz zeigt: Die Lehre ist und bleibt eine attraktive und zukunftsweisende Ausbildung und bietet jungen Menschen eine solide berufliche Zukunft.

Das duale Ausbildungssystem, das Theorie und Praxis in einer einzigartigen Kombination vereint, gilt als Erfolgsmodell und spielt eine entscheidende Rolle in der Fachkräftesicherung. „Das duale System ist eine Win-Win-Situation – sowohl für die Wirtschaft als auch für die jungen Menschen“, betonte Klaus Schobesberger, Bezirksstellenobmann der WKO Linz. „Betriebe erhalten genau die Fachkräfte, die sie brauchen, und Lehrlinge sammeln bereits frühzeitig Berufserfahrung, die sie optimal auf das Berufsleben vorbereitet.“

© Cityfoto V. l. Peter Polgar (Leiter WKO Linz-Stadt), Leo Jindrak (Vizepräsident WKOÖ), Klaus Schobesberger (Obmann WKO Linz-Stadt), Thomas Gegenhuber (Wirtschaftsreferent Stadt Linz), Pia Beinkofer-Edlinger (Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft), Melanie Hofinger (Leiterin AMS Linz), Manfred Luger (Business Upper Austria).

Die anhaltend hohe Nachfrage bei der Messe verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Lehre als ernsthafte Bildungsoption zu fördern. Der enge Praxisbezug und die Möglichkeit, direkt in den Beruf einzusteigen, bieten jungen Menschen nicht nur eine sichere Karriereperspektive, sondern auch Aufstiegschancen durch weiterführende Qualifikationen wie die Meisterprüfung. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels zeigt sich das duale Ausbildungssystem als wertvolles Instrument zur Stärkung der österreichischen Wirtschaft und zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.

Die Wirtschaftskammer wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, die Lehre als wesentlichen Bestandteil der österreichischen Bildungslandschaft zu fördern. „Wir sind stolz auf unsere Lehrlinge und die Ausbildungsbetriebe, die diesen Weg so erfolgreich gestalten“, so Leo Jindrak, Vizepräsident der WKOÖ, der mit seinem Unternehmen selbst auf der Messe vertreten war.

„Die Lehrlingsmesse hat einmal mehr gezeigt, dass das duale System eine zukunftsfähige und stabile Grundlage für die Entwicklung unserer Jugend und unserer Wirtschaft darstellt, und wird auch im kommenden Jahr selbstverständlich wieder stattfinden“, so Obmann Schobesberger abschließend.