Linzer Unternehmen tragen 200 Millionen Euro Kommunalsteuer bei

Die Unternehmen in der Stadt Linz tragen wesentlich zur wirtschaftlichen und finanziellen Stabilität der Stadt bei. 2024 flossen insgesamt rund 200 Millionen Euro an Kommunalsteuer in die Stadtkasse und stärkten damit unmittelbar die lokale Entwicklung. Mit diesen Mitteln werden Straßen, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen, öffentlicher Verkehr, Grünraumpflege, kommunale Energieprojekte, soziale Angebote sowie Feuerwehr- und Rettungsstützpunkte finanziert. Darüber hinaus ermöglichen diese Mittel entscheidende Investitionen in die Zukunft der Stadt.



Kommunalsteuer gestiegen

In den vergangenen zehn Jahren ist das Kommunalsteueraufkommen gestiegen – ein klares Zeichen für die wirtschaftliche Stärke von Linz. Die ansässigen Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, die der Stadt verlässliche Einnahmen sichern und wesentlich zur hohen Lebensqualität beitragen.



Bedeutung für die Stadt

Die Kommunalsteuer zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen für die städtische Daseinsvorsorge. Viele Leistungen wären ohne die Beiträge der regionalen Wirtschaft in diesem Umfang nicht realisierbar.

„Die 200 Millionen Euro verdeutlichen, welchen Wert regionale Unternehmen für das Funktionieren einer Stadt haben“, betont Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt. „Sie sichern die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und machen Linz zu einem starken Wirtschafts- und Lebensraum.“



„Arbeitsplätze schaffen Mehrwert“

Die Linzer Unternehmen schaffen lokale Arbeitsplätze, bilden unsere Jugend aus und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. „Jeder Arbeitsplatz in unserer Stadt bringt weit mehr als Einkommen – er stärkt die Stadt, ihre Infrastruktur und das gesellschaftliche Miteinander“, so Bezirksstellenleiter Peter Polgar.

