Unternehmerinnen gaben Einblicke in ihre tägliche Arbeit

Bei der Roas präsentierten engagierte Frauen ihre Betriebe und gaben Einblicke in ihre tägliche Arbeit, ihre Motivation und ihre Erfolgsgeschichten. Die Tour startete bei Schreibwaren Kukral, einem Traditionsbetrieb in Frauenhand seit über 100 Jahren. Weiter ging es zu ELKE’s Café küsst Bar, wo bei Getränken und guten Gesprächen Netzwerken im Mittelpunkt stand. Anschließend öffnete Nohel | der Schönheitssalon seine Türen und zeigte, wie viel Professionalität und Leidenschaft im Bereich Schönheit und Wohlbefinden steckt. Neu dabei war der Mamiladen, der kurzfristig eingesprungen war und mit seinem liebevollen Sortiment für Familien und Kinder begeisterte.

Den Abschluss bildete ein gemütlicher Ausklang bei Einfach Gattringer, wo die Unternehmerinnen den Nachmittag bei einem Glas und kleinen Happen Revue passieren ließen. „Die Urfahraner Hauptstraße zeigt eindrucksvoll, wie stark, vielseitig und kreativ weibliches Unternehmertum in Linz ist“, betonten die FidW-Bezirksvorsitzenden Pia Beinkofer-Edlinger, Christina Haller und Samantha Stangl. Die Veranstaltung bot inspirierende Einblicke, lebendigen Austausch und viele neue Kontakte – ganz im Sinne des FidW-Mottos: „Von Frauen für Frauen“.