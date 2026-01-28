Löffler macht Lieferkette seiner Eigenproduktion vollständig rückverfolgbar

Ab der Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2026 verfügen 100 Prozent aller Produkte aus Eigenproduktion über eine vollständig offene und rückverfolgbare Lieferkette. Über 98 Prozent des Gesamtsortiments entfallen auf diese Eigenproduktion. Konsumenten können somit die Herkunft von der Garnspule bis zum fertigen Produkt rückverfolgen, inklusive der einzelnen Verarbeitungsschritte, den Produktionsstandorten und deren Zertifizierungen. Die verbleibenden rund zwei Prozent der Kollektion betreffen ausschließlich Handelsware, bei der eine vollständige Abbildung der Lieferkette derzeit noch nicht in allen Fällen möglich ist.

Digitale Transparenz am Produkt und online

Mithilfe eines QR-Codes auf den Produktanhängern lässt sich die Lieferkette direkt am Produkt einsehen. Darüber hinaus ist die Transparenz auch auf den jeweiligen Produktseiten der Löffler Website implementiert. Damit geht Löffler weit über gesetzliche Anforderungen hinaus und etabliert Transparenz als festen Bestandteil der Produktqualität.



„Transparenz ist für uns kein Marketingversprechen, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir machen das freiwillig, weil es uns wichtig ist. Während ein Großteil der Textilproduktion nach Asien abgewandert ist, stärken wir die regionale Wirtschaft und sichern Arbeitsplätze in Österreich und anderen Teilen Europas“, sagt Otto Leodolter, Geschäftsführer von Löffler.

Vom Pilotprojekt zur vollständigen Offenlegung

Bereits seit Herbst 2021 setzt Löffler auf transparente Lieferketten und gehörte damit zu den ersten europäischen Sporttextilherstellern, die diesen Weg konsequent gehen. Nach ersten Pilotprojekten mit einzelnen Produkten im Winter 2022 und der Veröffentlichung von über 180 rückverfolgbaren Artikeln im Jahr 2025 wird diese Transparenz mit der Kollektion Frühjahr/Sommer 2026 nun auf das gesamte Produktsortiment in Eigenproduktion ausgeweitet.

Über Löffler:

Seit über 45 Jahren produziert Löffler hochfunktionelle Sportbekleidung dort, wo das Unternehmen entstanden ist, in Ried im Innkreis. Der Sportbekleidungsspezialist setzt nach wie vor auf eine regionale Textilproduktion in Österreich und Europa und stellt am Hauptsitz in Ried im Innkreis rund 70 Prozent der verwendeten Stoffe selbst her. Dort erfolgen auch die meisten anderen Produktionsschritte wie Produktentwicklung, Zuschnitt, Näherei, Qualitätskontrolle, Lager und Versand. Lediglich bei den Näharbeiten kauft die Marke Kapazitäten vom eigenen Tochterunternehmen in Bulgarien und von Partnerbetrieben ausschließlich in Europa zu. Löffler hat sich auf die Bereiche Bike, Nordic Sports, Mountain Sports und Unterwäsche fokussiert und produziert jährlich rund 1,1 Mio. Stück Textilien.

