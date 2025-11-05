Logistikanlagenbauer TGW Logistics mit Rekord-Auftragseingang

CEO Henry Puhl freut sich über den höchsten Auftragseingang in der Unternehmensgeschichte: „Das sichert die Auslastung der kommenden Monate in Produktion und Realisierung.“ Der Umsatz des Technologie- unternehmens, das für seine internationalen Kunden hochautomatisierte Logistikzentren plant, errichtet und im laufenden Betrieb betreut, übertraf mit 1,07 Mrd. Euro Umsatz leicht das Allzeit-Hoch des Vorjahres. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 66 Prozent deutlich auf 49,3 Mio. Euro, die Zahl der Mitarbeiter wuchs auf 4645.

Technologien von morgen

Die Investitionen in Forschung und Entwicklung lagen bei 52,8 Mio. Euro, das entspricht 4,9 Prozent des Umsatzes. Im besonderen Fokus stehen aktuell mobile und stationäre Robotik, künstliche Intelligenz sowie die Möglichkeiten der Digitalisierung. Mittelständische Unternehmen vertrauen ebenso wie Global Player auf die Expertise von TGW Logis- tics: Im Geschäftsjahr 2024/25 waren das unter anderem BSH Hausgeräte, Healthcare-Anbieter OneMed und Ersatzteilexperte Autodoc.

Ausbau im Plan

Im September 2024 fiel der Startschuss für die Erweiterung des TGW-Hauptquartiers in Marchtrenk. Mittlerweile ist der Baufortschritt deutlich sichtbar, das Leuchtturmprojekt liegt im Zeitplan. „Bis Sommer 2026 errichten wir eine 16.000 m² große Produktionshalle und ein hochautomatisiertes Lagersystem als Basis für das geplante Wachstum der kommenden Jahre. In Summe investieren wir rund 100 Millionen Euro“, so Sebastian Wolf, CFO von TGW Logistics. „Das ist nicht nur ein starkes Bekenntnis zum Potenzial der Intralogistik, sondern vor allem auch zum Standort.“

Über TGW Logistics

TGW Logistics ist ein international führender Anbieter von Intralogistik-Lösungen. Seit mehr als 50 Jahren realisiert der Spezialist weltweit hochautomatisierte Anlagen für Kunden von A wie Adidas bis Z wie Zalando. Als Systeminte-

grator übernimmt TGW Logis- tics dabei Planung, Produktion, Realisierung und Service der komplexen Logistikzentren, von Mechatronik über Robotik bis hin zu Steuerung und Software. TGW Logistics hat Niederlassungen in Europa, Asien und den USA.



