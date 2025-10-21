M&S Fenneis startet durch

Nach Abschluss der notwendigen EDV-Modernisierung startet das Unternehmen unter dem neuen Namen M&S Fenneis GmbH durch. Mit Christoph Ruthmann bekommt die Firma einen neuen technischen Leiter. M&S Fenneis wird ab sofort Privatkunden in der Region betreuen und alle Installationsarbeiten beim Neubau und bei der Sanierung von Eigenheimen wie auch Reparaturen und Wartungen durchführen. Neben dem Heizungstausch bildet die Bädersanierung einen weiteren wichtigen Schwerpunkt.

„Durch die soeben beschlossene neue Bundesförderung für den Heizungstausch und den damit zu erwartenden zusätzlichen Aufträgen benötigen wir weitere hoch qualifizierte Arbeitnehmer und erhöhen den Mitarbeiterstand um 30 Prozent“, betont Standortleiterin Christina Maier. Sämtliche sieben Mitarbeiter des Installationsspezialisten in Hartkirchen wurden von Maier & Stelzer übernommen. Im Jahr vor der Übernahme hat die Fenneis GmbH einen Umsatz von zwei Mio. Euro erzielt.

Gruppe seit 1993 erfolgreich

Das Leistungsspektrum der Maier & Stelzer-Gruppe ist umfassend und deckt nahezu alle Bereiche in der Herstellung haustechnischer Anlagen, sowohl im Privatkundenbereich als auch im Gewerbe- und Industriebau, im Wohnbau und im Kommunalbau etc. ab. Maier & Stelzer wurde 1993 in Eferding gegründet und zählt heute mit drei weiteren Standorten in Wels, Steyr und Hartkirchen zu den Leitbetrieben für die Installation von haustechnischen Anlagen in Oberösterreich. Im Jahr 2024 konnte das Unternehmen mit insgesamt 110 Mitarbeitern einen Umsatz von 27 Mio. Euro erzielen.

