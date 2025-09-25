Zum Inhalt springen
Die Wirtschaftskammer Oberösterreich von innen.
© Röbl

Meetingraum einfach buchen

Mitglieder der WKOÖ, die fallweise einen Raum für Geschäftstreffen benötigen, können diesen unkompliziert online buchen. 

Aktualisiert am 25.09.2025

Im Leben einer Unternehmerin bzw. eines Unternehmers sind Geschäftstreffen unerlässlich. Um Unternehmen zu unterstützen, die keine passenden  Räumlichkeiten dafür haben,  bietet die Wirtschaftskammer Oberösterreich repräsentative und gut ausgestatte Räumlichkeiten an.  

Die Nutzung der Meetingräume ist für Mitglieder kostenlos. Die Räume können montags bis donnerstag von 8 bis 19 Uhr sowie freitags von 5 bis 15 Uhr gemietet werden.

© Röbl Zwei neue Meetingräume stehen im Haus der Wirtschaft am Linzer Hessenplatz für Mitglieder zur fallweisen Miete zur Verfügung.

Auch in den Bezirksstellen

Kostenlose Raumreservierungen sind auch in den Bezirksstellen Freistadt, Gmunden, Steyr, Vöcklabruck, Wels und Perg möglich. Die Reservierung erfolgt in diesem Fall direkt in der jeweiligen Bezirksstelle. 

Bei Fragen steht das EPU-Zielgruppenmanagement unter 05-90909-3336 oder unter epu@wkooe.at zur Verfügung. 
Weitere Infos und Buchung unter: wko.at/ooe/netzwerke/epu-meetingraum


Hinweis
Ausstattung der Meetingräume

S11 | Inspiration kostenloses WLAN Bild- und Tonübertragung Clickshare-System Getränke gegen Entgelt im Bistro Felix 3 kostenlose Tiefgaragenplätze während der gesamten Nutzung

S12 | Mut kostenfreies WLAN Bild- und Tonübertragung Flip-Chart und Pinnwand (bei Bedarf) mit Moderationskoffer Getränke gegen Entgelt in unserem Bistro Felix 3 kostenlose Tiefgaragenplätze während der gesamten Nutzung