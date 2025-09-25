Meetingraum einfach buchen

Links Weitere Infos und Buchung

Im Leben einer Unternehmerin bzw. eines Unternehmers sind Geschäftstreffen unerlässlich. Um Unternehmen zu unterstützen, die keine passenden Räumlichkeiten dafür haben, bietet die Wirtschaftskammer Oberösterreich repräsentative und gut ausgestatte Räumlichkeiten an.



Die Nutzung der Meetingräume ist für Mitglieder kostenlos. Die Räume können montags bis donnerstag von 8 bis 19 Uhr sowie freitags von 5 bis 15 Uhr gemietet werden.

© Röbl Zwei neue Meetingräume stehen im Haus der Wirtschaft am Linzer Hessenplatz für Mitglieder zur fallweisen Miete zur Verfügung.

Auch in den Bezirksstellen

Kostenlose Raumreservierungen sind auch in den Bezirksstellen Freistadt, Gmunden, Steyr, Vöcklabruck, Wels und Perg möglich. Die Reservierung erfolgt in diesem Fall direkt in der jeweiligen Bezirksstelle.



Bei Fragen steht das EPU-Zielgruppenmanagement unter 05-90909-3336 oder unter epu@wkooe.at zur Verfügung.

Weitere Infos und Buchung unter: wko.at/ooe/netzwerke/epu-meetingraum



