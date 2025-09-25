Meetingraum einfach buchen
Mitglieder der WKOÖ, die fallweise einen Raum für Geschäftstreffen benötigen, können diesen unkompliziert online buchen.
Lesedauer: 1 Minute
Im Leben einer Unternehmerin bzw. eines Unternehmers sind Geschäftstreffen unerlässlich. Um Unternehmen zu unterstützen, die keine passenden Räumlichkeiten dafür haben, bietet die Wirtschaftskammer Oberösterreich repräsentative und gut ausgestatte Räumlichkeiten an.
Die Nutzung der Meetingräume ist für Mitglieder kostenlos. Die Räume können montags bis donnerstag von 8 bis 19 Uhr sowie freitags von 5 bis 15 Uhr gemietet werden.
Auch in den Bezirksstellen
Kostenlose Raumreservierungen sind auch in den Bezirksstellen Freistadt, Gmunden, Steyr, Vöcklabruck, Wels und Perg möglich. Die Reservierung erfolgt in diesem Fall direkt in der jeweiligen Bezirksstelle.
Bei Fragen steht das EPU-Zielgruppenmanagement unter 05-90909-3336 oder unter epu@wkooe.at zur Verfügung.
Weitere Infos und Buchung unter: wko.at/ooe/netzwerke/epu-meetingraum
S11 | Inspiration kostenloses WLAN Bild- und Tonübertragung Clickshare-System Getränke gegen Entgelt im Bistro Felix 3 kostenlose Tiefgaragenplätze während der gesamten Nutzung
S12 | Mut kostenfreies WLAN Bild- und Tonübertragung Flip-Chart und Pinnwand (bei Bedarf) mit Moderationskoffer Getränke gegen Entgelt in unserem Bistro Felix 3 kostenlose Tiefgaragenplätze während der gesamten Nutzung