Meistergala
© cityfoto

Meistersein ist ein Höhepunkt im Leben

Über 600 Kandidaten aus OÖ und anderen Bundesländern absolvierten in OÖ eine Meister- bzw. Befähigungsprüfung. 23 Kandidaten aus OÖ und 15 aus anderen Bundesländern legten ihre Prüfungen mit Auszeichnung ab.

Aktualisiert am 06.11.2025

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte und dankte gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer den über 600 Absolventinnen und Absolventen, die am 5. November bei der großen „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ im Messezentrum Wels ihre Meister- bzw. Unternehmerbriefe entgegennahmen. 
 
„Es ist eine Freude, bei einer Feier für das Gewerbe und Handwerk dabei zu sein, bei der Meisterleistungen und über 600 motivierte Menschen ausgezeichnet werden“, unterstrich Stelzer. Er dankte allen neuen Meistern und Befähigten für ihr Engagement und ihre Leistungsbereitschaft. „Solche Menschen brauchen wir, auch weil sie es sind, die in die nächste Generation und in die Zukunft investieren“, so Stelzer. Auch das Land investiert, nahm Stelzer auf das gestern vorgestellte Landesbudget 2026 Bezug. Investiert wird auch in die Herausforderungen, wie etwa den Bürokratieabbau. Stelzer: „Wir werden auch das schaffen.“
 
WKOÖ-Präsidentin Hummer gratulierte den neuen Meistern und Befähigten und appellierte an sie, immer auch das Selbständigwerden im Auge zu behalten. „Die Wirtschaftskammer unterstützt und begleitet Sie mit geballter Service-Power dabei“, so Hummer. Für Gründer wie Betriebsübernehmer hat die WKOÖ eine breite Palette an juristischem, steuerrechtlichem oder betriebswirtschaftlichem Rüstzeug im Angebot. Hummer verwies besonders auf die Möglichkeit der Betriebsübernahme. „Über 51.000 kleine und mittlere Unternehmen stehen in Österreich bis 2029 vor der Herausforderung, den eigenen Betrieb zu übergeben“, so Hummer. Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, hob die duale Ausbildung als das Fundament fürs Selbständigwerden hervor. „Um unsere duale Ausbildung mit den Meister- oder Unternehmerbrief als Krönung werden wir weltweit beneidet. Darauf können wir stolz sein“, so Redl.
 
Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, und WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer warben für den vor gut drei Jahren aus der Taufe gehobenen Meister-Alumni- Club (MAC), eine exklusive Plattform, die Meister und Befähigte branchenübergreifend vernetzt (Info: www.meisteralumni.at). 
 
Zum Abschluss überreichten WKOÖ-Präsidentin Hummer, Landeshauptmann Stelzer, Spartenobmann Redl, Bundesspartenobmann Manfred Denk und Vertreter der Landesinnungen Meister- bzw. Unternehmerbriefe, Meistermedaillen, Meisternadeln und einen Meister-Alumni-Club-Schal an jene, die alle Module mit Auszeichnung abgelegt haben.

23 Ausgezeichnete aus Oberösterreich

Anne Blechstein            Grünbach/Bez. Freistadt               Orthopädietechnik

Andrea Bliem               Ampflwang/Bez. VB       Lebens- und Sozialberatung

Linda Bruneder             Puchenau/Bez. UU         Damenkleidermacher

Claudia Feichtinger       Peuerbach/Bez. GR        Lebens- und Sozialberatung

Georg Hinterplattner     Aschach/Bez. Steyr-Land     Kraftfahrzeugtechnik

Doris Hohenwallner       Engerwitzdorf/Bez. UU   Lebens- und Sozialberatung

Andrea Holzer-Breid      Schlüßlberg/Bez. GR       Lebens- und Sozialberatung

Stefan Kamleitner         Perg/Bez. Perg                           Mechatronik

Sascha Karsten             Bad Hall/Bez. Steyr-Land             Kunststoffverarbeitung

Nina Köllensperger        Ansfelden/Bez. Linz-Land             Damenkleidermacher

Katharina Leitner          Sierning/Bez. Steyr-Land              Massage

Bianca Nabholz             Waldburg/Bez. Freistadt              Tischler

Markus Pechböck          Windhaag/Bez. Perg            Überlassung von Arbeitskräften

Fabian Pflanzer            Ried im Innkreis/Bez. Ried            Bodenleger

Reinhard Reisinger        Gutau/Bez. Freistadt                   Mechatronik

Franz Rockenschaub      Waldburg/Bez. Freistadt              Mechatronik 

Andreas Roither            Straß/A/Bez. Vöcklabruck            Kunststoffverarbeitung

Sarah Schwarz              Engerwitzdorf/Bez. UU    Konditoren

Angela Stabauer           St. Lorenz/Bez. Vöcklabruck         Massage

Lukas Weilhartner         Sigharting/Bez. Schärding             Tischler

Horst Winter                Neuhofen/Kr./Linz-Land        Lackierer

Alexander Wörndl         Kirchberg-Thening/LL Kunststoffverarbeitung

Simon Zauner               Michaelnbach/Bez. GR    Kraftfahrzeugtechnik

 

15 Ausgezeichnete aus anderen Bundesländern

Günther Strobl             Thalgau/Sbg                   Bodenleger

Stefan Thaler               Wiesmath/NÖ                        Tischler

Stefan Pfneisl              Thomasberg/NÖ                     Getreidemüller

Thomas Kronaus           Aspang/NÖ                            Fleischer

Jan Neumaier               Pottenbrunn/NÖ                    Bodenleger

René Krieger                Wolfsbach/NÖ                       Mechatronik

Martin Hofbauer           Gföhl/NÖ                              Fleischer

Florian Ganahl             Bartholomäberg/Tirol             Lackierer

Madeleine Wagner        Dornbirn/Vbg               Kosmetik

Peter Wüstner              Schwarzenberg/Vbg       Bodenleger

Elfriede Zörner             Bregenz/Vbg                Lebens- und Sozialberatung

Wolfgang Ramminger     St. Margarethen/Stmk     Tischler

Samuel Gager               Wien                                    Bodenleger

Christopher Newman     Wien                                    Überlassung von Arbeitskräften

Khongorzul Oyuntugs   Wien    Damenkleidermacher