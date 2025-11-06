Meistersein ist ein Höhepunkt im Leben

WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte und dankte gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer den über 600 Absolventinnen und Absolventen, die am 5. November bei der großen „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ im Messezentrum Wels ihre Meister- bzw. Unternehmerbriefe entgegennahmen.



„Es ist eine Freude, bei einer Feier für das Gewerbe und Handwerk dabei zu sein, bei der Meisterleistungen und über 600 motivierte Menschen ausgezeichnet werden“, unterstrich Stelzer. Er dankte allen neuen Meistern und Befähigten für ihr Engagement und ihre Leistungsbereitschaft. „Solche Menschen brauchen wir, auch weil sie es sind, die in die nächste Generation und in die Zukunft investieren“, so Stelzer. Auch das Land investiert, nahm Stelzer auf das gestern vorgestellte Landesbudget 2026 Bezug. Investiert wird auch in die Herausforderungen, wie etwa den Bürokratieabbau. Stelzer: „Wir werden auch das schaffen.“



WKOÖ-Präsidentin Hummer gratulierte den neuen Meistern und Befähigten und appellierte an sie, immer auch das Selbständigwerden im Auge zu behalten. „Die Wirtschaftskammer unterstützt und begleitet Sie mit geballter Service-Power dabei“, so Hummer. Für Gründer wie Betriebsübernehmer hat die WKOÖ eine breite Palette an juristischem, steuerrechtlichem oder betriebswirtschaftlichem Rüstzeug im Angebot. Hummer verwies besonders auf die Möglichkeit der Betriebsübernahme. „Über 51.000 kleine und mittlere Unternehmen stehen in Österreich bis 2029 vor der Herausforderung, den eigenen Betrieb zu übergeben“, so Hummer. Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, hob die duale Ausbildung als das Fundament fürs Selbständigwerden hervor. „Um unsere duale Ausbildung mit den Meister- oder Unternehmerbrief als Krönung werden wir weltweit beneidet. Darauf können wir stolz sein“, so Redl.



Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, und WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer warben für den vor gut drei Jahren aus der Taufe gehobenen Meister-Alumni- Club (MAC), eine exklusive Plattform, die Meister und Befähigte branchenübergreifend vernetzt (Info: www.meisteralumni.at).



Zum Abschluss überreichten WKOÖ-Präsidentin Hummer, Landeshauptmann Stelzer, Spartenobmann Redl, Bundesspartenobmann Manfred Denk und Vertreter der Landesinnungen Meister- bzw. Unternehmerbriefe, Meistermedaillen, Meisternadeln und einen Meister-Alumni-Club-Schal an jene, die alle Module mit Auszeichnung abgelegt haben.

23 Ausgezeichnete aus Oberösterreich

Anne Blechstein Grünbach/Bez. Freistadt Orthopädietechnik

Andrea Bliem Ampflwang/Bez. VB Lebens- und Sozialberatung

Linda Bruneder Puchenau/Bez. UU Damenkleidermacher

Claudia Feichtinger Peuerbach/Bez. GR Lebens- und Sozialberatung

Georg Hinterplattner Aschach/Bez. Steyr-Land Kraftfahrzeugtechnik

Doris Hohenwallner Engerwitzdorf/Bez. UU Lebens- und Sozialberatung

Andrea Holzer-Breid Schlüßlberg/Bez. GR Lebens- und Sozialberatung

Stefan Kamleitner Perg/Bez. Perg Mechatronik

Sascha Karsten Bad Hall/Bez. Steyr-Land Kunststoffverarbeitung

Nina Köllensperger Ansfelden/Bez. Linz-Land Damenkleidermacher

Katharina Leitner Sierning/Bez. Steyr-Land Massage

Bianca Nabholz Waldburg/Bez. Freistadt Tischler

Markus Pechböck Windhaag/Bez. Perg Überlassung von Arbeitskräften

Fabian Pflanzer Ried im Innkreis/Bez. Ried Bodenleger

Reinhard Reisinger Gutau/Bez. Freistadt Mechatronik

Franz Rockenschaub Waldburg/Bez. Freistadt Mechatronik

Andreas Roither Straß/A/Bez. Vöcklabruck Kunststoffverarbeitung

Sarah Schwarz Engerwitzdorf/Bez. UU Konditoren

Angela Stabauer St. Lorenz/Bez. Vöcklabruck Massage

Lukas Weilhartner Sigharting/Bez. Schärding Tischler

Horst Winter Neuhofen/Kr./Linz-Land Lackierer

Alexander Wörndl Kirchberg-Thening/LL Kunststoffverarbeitung

Simon Zauner Michaelnbach/Bez. GR Kraftfahrzeugtechnik

15 Ausgezeichnete aus anderen Bundesländern

Günther Strobl Thalgau/Sbg Bodenleger

Stefan Thaler Wiesmath/NÖ Tischler

Stefan Pfneisl Thomasberg/NÖ Getreidemüller

Thomas Kronaus Aspang/NÖ Fleischer

Jan Neumaier Pottenbrunn/NÖ Bodenleger

René Krieger Wolfsbach/NÖ Mechatronik

Martin Hofbauer Gföhl/NÖ Fleischer

Florian Ganahl Bartholomäberg/Tirol Lackierer

Madeleine Wagner Dornbirn/Vbg Kosmetik

Peter Wüstner Schwarzenberg/Vbg Bodenleger

Elfriede Zörner Bregenz/Vbg Lebens- und Sozialberatung

Wolfgang Ramminger St. Margarethen/Stmk Tischler

Samuel Gager Wien Bodenleger

Christopher Newman Wien Überlassung von Arbeitskräften

Khongorzul Oyuntugs Wien Damenkleidermacher

