Meistersein ist ein Höhepunkt im Leben
Über 600 Kandidaten aus OÖ und anderen Bundesländern absolvierten in OÖ eine Meister- bzw. Befähigungsprüfung. 23 Kandidaten aus OÖ und 15 aus anderen Bundesländern legten ihre Prüfungen mit Auszeichnung ab.
WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer gratulierte und dankte gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer den über 600 Absolventinnen und Absolventen, die am 5. November bei der großen „OÖ Gewerbe- und Handwerksgala“ im Messezentrum Wels ihre Meister- bzw. Unternehmerbriefe entgegennahmen.
„Es ist eine Freude, bei einer Feier für das Gewerbe und Handwerk dabei zu sein, bei der Meisterleistungen und über 600 motivierte Menschen ausgezeichnet werden“, unterstrich Stelzer. Er dankte allen neuen Meistern und Befähigten für ihr Engagement und ihre Leistungsbereitschaft. „Solche Menschen brauchen wir, auch weil sie es sind, die in die nächste Generation und in die Zukunft investieren“, so Stelzer. Auch das Land investiert, nahm Stelzer auf das gestern vorgestellte Landesbudget 2026 Bezug. Investiert wird auch in die Herausforderungen, wie etwa den Bürokratieabbau. Stelzer: „Wir werden auch das schaffen.“
WKOÖ-Präsidentin Hummer gratulierte den neuen Meistern und Befähigten und appellierte an sie, immer auch das Selbständigwerden im Auge zu behalten. „Die Wirtschaftskammer unterstützt und begleitet Sie mit geballter Service-Power dabei“, so Hummer. Für Gründer wie Betriebsübernehmer hat die WKOÖ eine breite Palette an juristischem, steuerrechtlichem oder betriebswirtschaftlichem Rüstzeug im Angebot. Hummer verwies besonders auf die Möglichkeit der Betriebsübernahme. „Über 51.000 kleine und mittlere Unternehmen stehen in Österreich bis 2029 vor der Herausforderung, den eigenen Betrieb zu übergeben“, so Hummer. Markus Redl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, hob die duale Ausbildung als das Fundament fürs Selbständigwerden hervor. „Um unsere duale Ausbildung mit den Meister- oder Unternehmerbrief als Krönung werden wir weltweit beneidet. Darauf können wir stolz sein“, so Redl.
Manfred Denk, Obmann der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, und WKOÖ-Vizepräsident Michael Pecherstorfer warben für den vor gut drei Jahren aus der Taufe gehobenen Meister-Alumni- Club (MAC), eine exklusive Plattform, die Meister und Befähigte branchenübergreifend vernetzt (Info: www.meisteralumni.at).
Zum Abschluss überreichten WKOÖ-Präsidentin Hummer, Landeshauptmann Stelzer, Spartenobmann Redl, Bundesspartenobmann Manfred Denk und Vertreter der Landesinnungen Meister- bzw. Unternehmerbriefe, Meistermedaillen, Meisternadeln und einen Meister-Alumni-Club-Schal an jene, die alle Module mit Auszeichnung abgelegt haben.
23 Ausgezeichnete aus Oberösterreich
Anne Blechstein Grünbach/Bez. Freistadt Orthopädietechnik
Andrea Bliem Ampflwang/Bez. VB Lebens- und Sozialberatung
Linda Bruneder Puchenau/Bez. UU Damenkleidermacher
Claudia Feichtinger Peuerbach/Bez. GR Lebens- und Sozialberatung
Georg Hinterplattner Aschach/Bez. Steyr-Land Kraftfahrzeugtechnik
Doris Hohenwallner Engerwitzdorf/Bez. UU Lebens- und Sozialberatung
Andrea Holzer-Breid Schlüßlberg/Bez. GR Lebens- und Sozialberatung
Stefan Kamleitner Perg/Bez. Perg Mechatronik
Sascha Karsten Bad Hall/Bez. Steyr-Land Kunststoffverarbeitung
Nina Köllensperger Ansfelden/Bez. Linz-Land Damenkleidermacher
Katharina Leitner Sierning/Bez. Steyr-Land Massage
Bianca Nabholz Waldburg/Bez. Freistadt Tischler
Markus Pechböck Windhaag/Bez. Perg Überlassung von Arbeitskräften
Fabian Pflanzer Ried im Innkreis/Bez. Ried Bodenleger
Reinhard Reisinger Gutau/Bez. Freistadt Mechatronik
Franz Rockenschaub Waldburg/Bez. Freistadt Mechatronik
Andreas Roither Straß/A/Bez. Vöcklabruck Kunststoffverarbeitung
Sarah Schwarz Engerwitzdorf/Bez. UU Konditoren
Angela Stabauer St. Lorenz/Bez. Vöcklabruck Massage
Lukas Weilhartner Sigharting/Bez. Schärding Tischler
Horst Winter Neuhofen/Kr./Linz-Land Lackierer
Alexander Wörndl Kirchberg-Thening/LL Kunststoffverarbeitung
Simon Zauner Michaelnbach/Bez. GR Kraftfahrzeugtechnik
15 Ausgezeichnete aus anderen Bundesländern
Günther Strobl Thalgau/Sbg Bodenleger
Stefan Thaler Wiesmath/NÖ Tischler
Stefan Pfneisl Thomasberg/NÖ Getreidemüller
Thomas Kronaus Aspang/NÖ Fleischer
Jan Neumaier Pottenbrunn/NÖ Bodenleger
René Krieger Wolfsbach/NÖ Mechatronik
Martin Hofbauer Gföhl/NÖ Fleischer
Florian Ganahl Bartholomäberg/Tirol Lackierer
Madeleine Wagner Dornbirn/Vbg Kosmetik
Peter Wüstner Schwarzenberg/Vbg Bodenleger
Elfriede Zörner Bregenz/Vbg Lebens- und Sozialberatung
Wolfgang Ramminger St. Margarethen/Stmk Tischler
Samuel Gager Wien Bodenleger
Christopher Newman Wien Überlassung von Arbeitskräften
Khongorzul Oyuntugs Wien Damenkleidermacher