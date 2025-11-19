Erfolg mit Fortsetzung

Der bereits 18. Durchgang des erfolgreichen Projekts startet im Jänner 2026. Die Wirtschaftskammer Oberösterreich sucht wieder engagierte Menschen, die gut ausgebildete Personen mit Migrationshintergrund ein halbes Jahr begleiten. Ziel des Programms ist die Unterstützung der Arbeitsmarkteingliederung von qualifizierten Personen mit Migrationshintergrund.

Gelebte Vielfalt

Gleichzeitig fördert gelebte Vielfalt im Unternehmen die Internationalisierung der oberösterreichischen Betriebe.

Die Mentoren machen ihre Mentees mit der österreichischen Arbeitskultur vertraut, unterstützen sie im Bewerbungsprozess, stellen Kontakte her und führen in Netzwerke ein. Die gute Zusammenarbeit der drei Partnerorganisationen ÖIF, AMS und WKOÖ ist die Grundlage für den Erfolg des Projekts. Dieser wäre jedoch ohne das Engagement der Mentoren nicht möglich.

Herzblut und Know-how

Die Mentoren investieren neben Know-how und Freizeit auch viel persönliches Engagement in das Programm, um mit den Mentees an der Verwirklichung ihrer Zukunftspläne zu arbeiten.