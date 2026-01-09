Weg frei für Mercosur-Abkommen: Größte Chancen für Exportland Oberösterreich

Die Verwerfungen in den internationalen Handelsbeziehungen hinterlassen bereits deutliche Spuren in der heimischen Exportbilanz. Von 2023 bis 2025 ist das Exportvolumen um rund 10 Prozent zurückgegangen. Daher ist das heutige grüne Licht aus Brüssel zum Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten in Südamerika ein Meilenstein für Europa, das auch für Oberösterreich große Chancen bringt. „Als Wirtschaftskammer Oberösterreich haben wir lange für das Mercosur-Abkommen gekämpft. Immerhin entsteht so die größte Freihandelszone der Welt mit über 700 Millionen Menschen, ein riesiger Chancenmarkt für Oberösterreich und ganz Europa“, sagt Präsidentin Doris Hummer.

Sie betont die guten Aussichten für oberösterreichs Unternehmen: „Mit dem Abkommen werden Zölle auf 90 Prozent der Waren abgeschafft, was für österreichische Unternehmen 130 Mio. Euro Zollersparnis bringt. Oberösterreich hat schon jetzt das größte Handelsvolumen mit den Mercosur-Staaten und wird davon besonders profitieren.“



Dass sich Österreich bei der Abstimmung letztlich enthalten hat, ist für Oberösterreichs Kammerpräsidentin jedoch ein Armutszeugnis: „Wer zu einem mehr als 5 Jahre zurückliegenden Beschluss steht, verkennt völlig die neue geopolitische Lage und die dringende Notwendigkeit neuer Handelsabkommen gerade für den Produktionsstandort Österreich.“



Rasch weitere Handelsabkommen schließen

Nachdem der Weg für das Mercosur-Abkommen frei ist, richtet sich der Blick auf weitere mögliche Handelspartner. In Richtung Asien etwa werden derzeit mehrere Abkommen verhandelt. Bereits geeinigt hat man sich kürzlich mit Indonesien. Verhandelt wird mit guten Erfolgsaussichten unter anderem mit Thailand und den Philippinen. Diese Abkommen gilt es nun rasch abzuschließen. Aber auch die Verhandlungen mit Indien müssen schnell vorangetrieben werden.



Im Herbst hat zudem die österreichische Bundesregierung eine „Afrikastrategie“ für 2026 angekündigt – ein wichtiger Schritt, um die Chancen auf diesem Kontinent gezielt zu nutzen.

