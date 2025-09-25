Orientierung für die Zukunft

Vom 1. bis 4. Oktober 2025 öffnet die Messe Jugend & Beruf in Wels wieder ihre Tore. Seit 36 Jahren ist sie ein Fixpunkt für alle, die vor der Berufswahl stehen. „In der achten Schulstufe müssen sich viele junge Menschen entscheiden, wie es nach der Pflichtschule weitergehen soll. Bei der Messe Jugend und Beruf gibt es die einzigartige Möglichkeit, Angebote an einem Ort in voller Breite und Tiefe zu erleben“, lädt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer zum Messebesuch ein.

Österreichs größte Messe zur Berufsorientierung im Überblick:



Über 300 Aussteller aus den Bereichen Lehre, Schule, Studium und Berufsberatung



18 neue Unternehmen, Schulen und Bildungseinrichtungen erstmals vertreten



200 Lehrberufe mit praxisnahen Einblicken in „lebenden Werkstätten“



Digitale Vorbereitung mit interaktivem Messeplan, QR-Codes und DIGI Messe



Side-Events & Services: Bewerbungsfoto-Corner, Playmit-Rallye, Vorträge und kostenlose Shuttles



Eintritt frei



"Im Hinblick auf den nach wie vor bestehenden Fachkräftebedarf ist eine passende Berufs- und Ausbildungswahl von entscheidender Bedeutung – nicht nur für die individuelle Lebensplanung, sondern auch für die Unternehmen und den gesamten Standort“, sagt Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner.





© Röbl WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer und Landesrat Markus Achleitner laden zur Messe Jugend und Beruf 2025 ein.

Die Messe Jugend & Beruf 2025 bietet Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften einen umfassenden Überblick über Ausbildungswege und Karrieremöglichkeiten. Mit interaktiven Angeboten, praxisnahen Einblicken und einer klaren Struktur erleichtert sie den Übergang von der Schule ins Berufsleben.



