Gewinnspiel der Metalltechniker

Auf der diesjährigen Messe Jugend und Beruf hat die Landesinnung der Metalltechniker an ihrem Messestand ein Gewinnspiel veranstaltet. Dabei mussten die jungen Besucher sechs berufsspezifische Fragen richtig beantworten. Die richtigen Antworten hat nur der gefunden, der sich am Messestand eingehend informiert und mit dem Lehrberuf auseinandergesetzt hat.

Unter allen Teilnehmern, die alle sechs Fragen richtig beantwortet haben, wurde Konrad Götzendorfer (siehe Bild oben) aus Linz gezogen. Fritz Danner, Landesinnungsmeister der Metalltechnik, übergab vergangene Woche den Hauptpreis, einen E-Scooter, an den jungen Linzer.