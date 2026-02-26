Neue Patenschaften im Projekt „Wirtschaft verstehen“ an der MS Hofkirchen

Die seit knapp 20 Jahren bestehenden Patenschaften mit Unternehmen aus der Region wird mit vollem Engagement und Freude weitergeführt. Bei einer kleinen gemeinsamen Feierstunde in der Mittelschule lernten die Projektpartner einander kennen.

© Gerhard Schrödl

Bei diesem Treffen erfolgte der offizielle Start und es wurden auch die Patenschaftsurkunden und die Sponsorenverträge unterzeichnet. Anwesend waren auch die beiden Klassenelternvertreter und deren Stellvertreter, die Klassensprecherinnen und Klassensprecher, Schulleitung Schneider Linda, der Leiter der WKO Grieskirchen Hans Moser und Bürgermeister Josef Gadermeier.

© Gerhard Schrödl

Für die 1. Klassen konnten folgende Betriebe für das Projekt gewonnen werden: Die Firma Gföllner Fahrzeugbau und Containertechnik GmbH für die 1a Klasse, vertreten durch Frau Anna Rab und die Firma SMW Metallverarbeitung GmbH für die 1b Klasse, vertreten durch GF Manfred Mühringer.