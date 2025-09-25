Nachfolgefinanzierung sichert Fortbestand

Links Zur KGG und UBG

Nachfolgen können holprig sein – selbst wenn, wie im Fall des traditionsreichen Elektromotoren-Spezialisten Olbert in Weyer, ein fähiger Nachfolger gefunden wird. Denn wer einen gut laufenden Qualitätsbetrieb übernehmen möchte, braucht entsprechendes Kapital. In dieser Situation fand sich 2017 auch Jürgen Forstner.



Übernahme ermöglicht



„Allein hätte ich die Übernahme finanziell nicht stemmen können“, erinnert er sich. Erst durch eine Bürgschaft der KGG und eine Beteiligung der UBG konnte der Kauf realisiert werden. Gemeinsam mit der Hausbank wurde ein tragfähiges Finanzierungsmodell entwickelt.

„Ich wurde damals außerordentlich gut beraten. Die Abwicklung war unkompliziert, persönlich und schnell“, so Forstner.



Startschuss für Wachstum



Seitdem geht es steil bergauf. Forstner investierte in eine neue Halle, moderne Anlagen und zusätzliche Geschäftsfelder. Die Büros wurden generalsaniert, die Heizung erneuert, der Sozialraum für die Mitarbeiter neu eingerichtet – vieles davon konnte aus dem laufenden Geschäft finanziert werden. Mittlerweile beliefert das Unternehmen, das seit der Übernahme EMB Forstner heißt, Kunden bis nach Taiwan, in den Oman und nach Mexiko. „Wir liefern in Märkte, die vor zehn Jahren für uns noch undenkbar gewesen wären“, so der Geschäftsführer.



Nachfolge ist zentrales Thema



Für viele Unternehmen steht das Thema Nachfolge in den kommenden Jahren an. Das Beispiel Forstner zeigt: Mit den richtigen Partnern lassen sich finanzielle Hürden meistern und Arbeitsplätze sowie wertvolles Know-how sichern.

Hinweis KGG & UBG unterstützen KMU in Oberösterreich bei Nachfolge, Wachstum, Modernisierung oder Gründung.

Standardbürgschaft: erleichtert Kredite, wenn Sicherheiten fehlen.

Standardbeteiligung: stärkt die Kapitalausstattung und verbessert die Bonität.

Gründerfonds: kostengünstiges Startkapital innerhalb der ersten 6 Jahre



Die Abwicklung erfolgt gemeinsam mit der Hausbank, Rückzahlungen werden flexibel vereinbart. Für WKOÖ-Mitglieder gibt es eine kostenlose Finanzierungsberatung.



Mehr Infos:

