Nachhaltig im Tourismus

Die Klimabilanz für 2024 weist Gesamtemissionen von 26,08 Tonnen CO2 aus. Bemerkenswert daran: Der Betrieb konnte durch den Bezug von 100 Prozent Ökostrom, die Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobilität und zahlreiche Umweltmaßnahmen die Belastung pro Nächtigung auf nur 2,38 kg CO2 reduzieren – deutlich unter Branchenschnitt.

Auch beim Wasserverbrauch (101 Liter/Nächtigung) und beim Abfall (0,75 kg/Nächtigung) liegt das Motel weit unter Vergleichswerten (Anm.: Zahlen basieren auf der Verbrauchsdatenanalyse von 52 Referenzbetrieben im STARS+20-Projekt). Dies belegt eindrucksvoll, dass selbst ein kleiner Betrieb große Wirkung für Umwelt und Klima entfalten kann.

„Wichtig war, eine transparente Grundlage für unsere weiteren Nachhaltigkeitsmaßnahmen zu schaffen. Die Klimabilanz zeigt, wo wir stehen, und gibt uns konkrete Ansatzpunkte für die Zukunft“, sagt Geschäftsführer Willi Sickinger. Besonders wertvoll war die externe Begleitung durch das Büro für Umweltfragen, das die Ergebnisse nicht nur erhoben, sondern auch Handlungsmöglichkeiten für die nächsten Jahre aufgezeigt hat. Die Erstellung der Klimabilanz war für das MOTEL Schlafraum kein isoliertes Projekt, sondern Teil einer langfristigen Strategie.

Seit dem Vorjahr ist der Betrieb Träger des österreichischen Umweltzeichens sowie des EU Ecolabels. Beide Auszeichnungen bestätigen, dass die Kriterien in Bereichen wie Energie, Wasser, Abfall, Mobilität, Lebensmittel und Kommunikation eingehalten und regelmäßig überprüft werden. Die Zertifizierung stärkt die Glaubwürdigkeit nach außen und motiviert die Mitarbeitenden, aktiv mitzuwirken.

Auch bei Lebensmitteln setzt man verstärkt auf Bio und regionale Herkunft



Zahlreiche Maßnahmen wurden umgesetzt. So wurden wassersparende Armaturen installiert, die E-Mobilität konsequent ausgebaut, umweltfreundliche Reinigungsmittel eingeführt sowie eine Dosieranlagen angeschafft. Auch bei Lebensmitteln setzt man verstärkt auf Bio und regionale Herkunft. Nachhaltigkeit betrifft im MOTEL Schlafraum somit alle Unternehmensbereiche. Für die Geschäftsführung war das ein Anstoß, weitere Maßnahmen zu planen – von der verstärkten Nutzung regionaler Energiegemeinschaften bis hin zu Schulungen für Mitarbeitende und Gäste über nachhaltiges Verhalten.

„Unser Ziel ist, dass unsere Gäste nicht nur erholsame Nächte verbringen, sondern auch das gute Gefühl mit nach Hause nehmen, Teil einer nachhaltigen Reise zu sein“, so Sickinger. Das MOTEL Schlafraum in Schlüßlberg zeigt vor, wie Tourismusbetriebe mit klaren Entscheidungen, konsequenter Umsetzung und gezielten Förderprogrammen einen aktiven Beitrag zur Klimawende leisten können. Ein Vorbild, das Mut macht und beweist Nachhaltigkeit ist keine Pflicht, sondern eine Chance für die Zukunft.