Mit der neuen 5-teiligen Webinarreihe „mission:zukunftsfit – saubere Prozesse & nachhaltige Abläufe“ unterstützt die WKOÖ KMU dabei, nachhaltige Prozesse Schritt für Schritt im eigenen Betrieb zu verankern. Der Fokus liegt klar auf der Praxis: konkrete Maßnahmen, verständliche Werkzeuge und umsetzbare Beispiele aus unterschiedlichen Branchen.

WKOÖ-Webinarreihe für KMU

26. Februar – Nachhaltigkeit dort ansetzen, wo Prozesse beginnen: Der erste Teil zeigt auf, was nachhaltige Geschäftsprozesse konkret bedeuten und wie Unternehmen ohne große Investitionen erste wirksame Schritte setzen können. Von Energie über Ressourcen und Lieferketten bis hin zu Mitarbeitern erhalten Teilnehmer einen strukturierten Überblick über zentrale Handlungsfelder. Praxisbeispiele machen deutlich, wie schnell Nachhaltigkeit auch Kosten senken kann.

19. März – Energieeffizienz und Digitalisierung als Hebel: Dieses Webinar zeigt, wo Energieverluste in Betrieben entstehen und wie sie durch intelligente technische und digitale Lösungen reduziert werden können. Von Lastmanagement über PV-Anlagen bis hin zu Energie- und CO₂-Monitoring lernen Teilnehmer, wie sich Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz verbinden lassen. Ziel ist, zwei bis drei konkrete Energiesparmaßnahmen für den eigenen Betrieb zu identifizieren.

23. April – Materialien und Lieferketten neu denken: In diesem Teil werden die Grundlagen der Kreislaufwirtschaft vermittelt und es wird anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt, wie Recycling, Wiederverwendung und nachhaltige Beschaffung zur neuen Wertschöpfung beitragen. Teilnehmer entwickeln erste Ansätze für eine kreislauforientierte Gestaltung ihrer Produkte und Lieferketten.

21. Mai – Mensch & Innovation als Schlüssel zum Erfolg: Themen wie Mitarbeiterbeteiligung, Green Teams, transparente Kommunikation und einfaches ESG-Reporting zeigen, wie Nachhaltigkeit dauerhaft im Betrieb verankert werden kann. Teilnehmer entwickeln konkrete Ideen, um Mitarbeiter aktiv einzubinden und digitale Lösungen sinnvoll zu nutzen.

18. Juni – mission:zukunftsfit – der nächste Schritt: Vorstellung des neuen WKOÖ-Beratungskonzepts „mission:zukunftsfit – Mein Weg zu nachhaltigem Erfolg“. Gleichzeitig ist dieses Webinar der Kick-off für weiterführende Präsenzworkshops und individuelle Beratungsangebote.

Ziel der Webinarreihe

Nach Abschluss aller fünf Webinare verfügen Teilnehmer über:

ein klares Verständnis, wo Nachhaltigkeit im eigenen Betrieb ansetzt,

konkrete Maßnahmenideen für Energie, Materialien, Mitarbeiter und Prozesse,



eine fundierte Basis für die gezielte Zusammenarbeit mit externen Berater.



